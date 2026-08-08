Agosto terá eclipse solar e lunar; veja quando e como observar - Reprodução Instagram

Agosto terá eclipse solar e lunar; veja quando e como observarReprodução Instagram

Publicado 08/08/2026 16:57

Rio - Agosto será marcado por dois eclipses que poderão ser acompanhados de diferentes partes do mundo. Um deles será solar e ocorrerá no dia 12, enquanto o outro será lunar, com início na noite de 27 de agosto e auge durante a madrugada do dia 28. O fenômeno lunar poderá ser observado de todos os estados brasileiros.



O eclipse lunar começará às 23h30 (horário de Brasília) do dia 27, com o momento de maior intensidade previsto para 1h do dia 28. A expectativa é que até 95% do disco lunar adquira uma coloração avermelhada.



Segundo Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, o eclipse ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados de maneira que a Lua atravesse a sombra projetada pela Terra.



"Na Lua cheia você tem, nessa ordem, o Sol, a Terra e a Lua. E aí, o Sol batendo na Terra forma essa sombra no espaço, e quando a Lua entra nessa sombra, é que acontece o eclipse", explicou.



O fenômeno será um eclipse lunar parcial. A Lua não passará completamente pela região mais escura da sombra terrestre, chamada umbra, mas chegará perto o suficiente para adquirir a tonalidade avermelhada característica.



"Esse eclipse agora do dia 27, ele é um eclipse parcial. A Lua não vai entrar totalmente na umbra, ela quase vai entrar. Vai funcionar como se fosse um eclipse total porque ela vai começar a ficar vermelha", explicou Josina.



A coloração acontece por causa da luz solar que atravessa a atmosfera da Terra antes de atingir a superfície lunar.



Eclipse solar



Já o eclipse solar total está marcado para 12 de agosto e poderá ser visto integralmente em regiões do hemisfério norte, incluindo Espanha, Portugal, Rússia, Islândia e Groenlândia. Outras localidades do hemisfério norte e do norte da África terão a oportunidade de acompanhar o fenômeno parcialmente.



Nesse tipo de eclipse, a Lua passa entre o Sol e a Terra e projeta sua sombra sobre uma faixa do planeta. "Só quem está neste caminho é que vê o eclipse do Sol. Esse caminho é um caminho de 300 quilômetros de largura", explicou a astrônoma.



O eclipse solar total ocorre por uma coincidência entre as proporções e as distâncias dos dois astros. Embora o Sol seja cerca de 400 vezes maior que a Lua, também está aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra, fazendo com que os dois pareçam ter tamanhos semelhantes no céu.



O fenômeno acontece durante a Lua Nova. Fora da faixa de totalidade, o eclipse pode ser observado de forma parcial ou, dependendo da região, como um eclipse anular, quando a Lua não cobre completamente o disco solar e deixa um anel luminoso visível.



Como observar



Quem estiver no Brasil poderá acompanhar o eclipse lunar sem equipamentos especiais. Basta procurar um local aberto, com boa visibilidade do céu e pouca iluminação artificial.



A observação do eclipse solar, por outro lado, exige proteção adequada. É necessário utilizar óculos específicos certificados pela norma ISO 12312-2 ou máscara de soldador com vidro número 14. Nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem proteção, pois a exposição pode provocar danos graves e permanentes à visão.



O Observatório Nacional também fará transmissões gratuitas dos dois fenômenos pelo YouTube.

*Com informações da Agência Brasil