Flávio Bolsonaro afirmou que mantém conversas sobre alianças com diferentes partidos - Reprodução / Flow Podcast

Flávio Bolsonaro afirmou que mantém conversas sobre alianças com diferentes partidosReprodução / Flow Podcast

Publicado 08/08/2026 12:55

A declaração foi feita neste sábado, em São Paulo, durante encontro voltado ao eleitorado feminino, após a definição do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice de sua chapa."Fui quatro vezes deputado, sou senador há quase oito anos, sendo quatro deles ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Estou mais do que preparado para assumir o comando desse País e recolocar o nosso Brasil no trilho de novo", afirmou.Durante o discurso, Flávio apresentou propostas nas áreas de segurança, economia e programas sociais. Na segurança pública, disse que pretende declarar "guerra ao narcotráfico" caso seja eleito e classificar organizações criminosas como terroristas. Segundo ele, a intenção é recuperar territórios atualmente dominados pelo crime organizado.O senador também estabeleceu como meta colocar o Brasil entre as sete maiores economias do mundo ao fim de um eventual mandato. "O Brasil, no final do nosso governo, vai estar entre as 7 maiores economias do mundo", afirmou.Em uma fala direcionada às mulheres, Flávio afirmou que pretende ampliar o acesso ao microcrédito para empreendedoras, simplificar a legislação para abertura e gestão de empresas e criar uma "central da mulher", física e digital, voltada ao atendimento e à proteção de vítimas de violência. Ele disse que o Brasil tem mais de 11 milhões de mulheres empreendedoras e estabeleceu como meta dobrar esse número.Ao longo do discurso, Flávio fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente em relação ao endividamento das famílias, ao custo dos alimentos e à situação fiscal do País. Disse que pretende "tirar o Brasil do vermelho" e melhorar o ambiente de negócios para ampliar investimentos e empregos.