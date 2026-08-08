Senador Cleitinho havia desistido da disputa devido a desestabilidade emocional causada pela morte do irmão - Jefferson Rudy/Agência Senado

Senador Cleitinho havia desistido da disputa devido a desestabilidade emocional causada pela morte do irmão Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 08/08/2026 11:25

Após meses de indefinição, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) confirma, nesta sexta-feira (7) a candidatura para o governo de Minas Gerais. A decisão foi tomada após uma reunião com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

A confirmação de Cleitinho ocorre cinco dias depois de o senador ter chorado em um vídeo ao anunciar a sua desistência da eleição para governador devido a morte do irmão por Leucemia. O senador era líder na eleições mineiras de acordo com as pesquisas. Em julho, o Levantamento Quaest mostrou Cleitinho como provável vencedor em todos os cenários da disputa pelo governo de Minas Gerais, tanto no primeiro quanto no segundo turno.



O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa na Praça do Santuário, no Centro de Divinópolis (MG), em que fez apelos aos eleitores. “Vocês precisam tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Eu quero mostrar para vocês que vou governar para todos. Eu vou governar para o povo e com o povo. O meu plano de governo vai ter uma linha: menos Estado e mais povo”, disse o senador.

Cleitinho esclareceu que decidiu retomar à disputa devido ao apoio da família e dos apoiadores nas redes sociais. "Minha mãe falou: pode ir que a gente vai te ajudar. E o povo, na hora que eu fiz aquele vídeo, mandou: vem que a gente vai te ajudar. Estou obedecendo agora à minha mãe e ao povo."