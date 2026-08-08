Programa já está disponível para 3,2 milhões de famílias - Divulgação/Banco Central

Programa já está disponível para 3,2 milhões de famíliasDivulgação/Banco Central

Publicado 08/08/2026 07:57



O vale-recarga do Programa Gás do Povo estará disponível para cerca de 3,2 milhões de famílias a partir desta segunda-feira (10). Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, em todo o país.

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Para retirar o botijão, é necessário fazer a validação pela maquininha de cartão de crédito e débito oferecida pela Caixa, com um cartão com chip do Bolsa Família, um cartão de débito de conta da Caixa ou o CPF. Também é possível usar um código de validação enviado para o celular cadastrado na Caixa.



Os beneficiários podem consultar se têm direito ao vale-recarga Gás do Povo pelo site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), no aplicativo Meu Social, no aplicativo Benefícios Sociais Caixa, no Portal Cidadão Caixa ou pelo telefone Caixa Cidadão, no número 0800 726 0207.



Os vales-recarga são liberados no dia 10 de cada mês, de acordo com a quantidade de botijões a que cada família tem direito durante o ano. A frequência do benefício depende do número de integrantes registrados no Cadastro Único. Famílias com dois ou três integrantes recebem um vale a cada três meses. Já aquelas com quatro ou mais pessoas têm direito a um vale a cada dois meses.



O programa possui o sistema para adesão das revendas de gás. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na ANP, em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente PJ na Caixa e utilizar a maquininha de cartão de crédito e débito oferecida pela Caixa como meio de pagamento.

Programa Gás do Povo



O Gás do Povo é um programa do Governo Federal que substituiu o antigo Auxílio Gás. Ele garante a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha (13 kg) a que cada família tem direito em revendas credenciadas.



Para participar do Programa Gás do Povo, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único, ter atualizado os dados nos últimos 24 meses e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

* Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna

