Além do julgamento do Superior Tribunal Militar, segundo-tenente foi condenado pela Justiça a seis anos de prisão - Divulgação/CNJ

Além do julgamento do Superior Tribunal Militar, segundo-tenente foi condenado pela Justiça a seis anos de prisãoDivulgação/CNJ

Publicado 07/08/2026 18:39

O Superior Tribunal Militar (STM) determinou a perda da patente de um segundo-tenente reformado do Exército acusado de transmitir intencionalmente o vírus HIV a duas mulheres. O julgamento foi realizado na última quarta-feira (5).