Declaração de Lula foi feita durante visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais nesta sexta-feira - Redes sociais / Reprodução

Declaração de Lula foi feita durante visita ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais nesta sexta-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 07/08/2026 18:00 | Atualizado 07/08/2026 18:08

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , classificou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como "bolsonarista" e "antilatino-americano" nesta sexta-feira, 7. Em mais uma fala crítica a Rubio, o presidente declarou que ele toma ações inversas ao acordado entre ele e o presidente norte-americano, Donald Trump.