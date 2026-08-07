Boulos afirmou que haverá manifestações em todas as capitais do Brasil sobre o tema na próxima segunda-feira (10) - Agência Brasil

Boulos afirmou que haverá manifestações em todas as capitais do Brasil sobre o tema na próxima segunda-feira (10)Agência Brasil

Publicado 07/08/2026 14:22

ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda não firmaram nenhum compromisso para destravar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1.