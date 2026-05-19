Boulos criticou o Congresso por não permitir o avanço da proposta de regulamentação do trabalho por aplicativosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Boulos: balança está desequilibrada entre aplicativos e trabalhadores
Ministro lembrou que o relator da proposta na Câmara, deputado Augusto Coutinho, não acatou as sugestões apresentadas pelos motoristas
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