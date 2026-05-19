Boulos criticou o Congresso por não permitir o avanço da proposta de regulamentação do trabalho por aplicativos - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Boulos criticou o Congresso por não permitir o avanço da proposta de regulamentação do trabalho por aplicativosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 19/05/2026 17:09

Brasília - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta terça-feira, 19, que existe uma balança desbalanceada entre os aplicativos e os trabalhadores das empresas. A declaração foi feita durante o lançamento do programa que cria linhas de crédito para colaboradores de apps.

Em cerimônia em São Paulo, Boulos também lembrou do projeto de lei de regulamentação dos trabalhadores de aplicativos, que ficou engavetado na Câmara dos Deputados após falta de acordos entre as empresas e os motoristas.

Boulos criou um grupo de trabalho no Palácio do Planalto, para discutir as reivindicações dos colaboradores, que não foram atendidas pelo relator da proposta, o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

"A balança está desequilibrada hoje entre os aplicativos e os trabalhadores. Infelizmente, o Congresso Nacional decidiu não avançar no projeto que trazia benefícios para os trabalhadores de aplicativo", disse o ministro.

Nesta terça, o presidente Lula lançou o programa Move Aplicativos, que estabelece uma linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas para financiamento e manutenção de veículos, além da criação de capital de giro. Boulos disse que os beneficiados terão condições melhores para adquirir os automóveis. Serão oferecidas taxas de juros inferiores à Selic, carência de até seis meses e prazos de financiamento de até 72 meses.