Filme retrata vida de ex-presidente Jair Bolsonaro - Redes sociais / Reprodução

Filme retrata vida de ex-presidente Jair BolsonaroRedes sociais / Reprodução

Publicado 19/05/2026 16:40 | Atualizado 19/05/2026 16:42

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, exibiu um trecho do filme "Dark Horse"("azarão", em inglês), que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma reunião com parlamentares do PL na manhã desta terça-feira (19).



O trailer de 2 minutos e 28 segundos mostra a facada dada por Adélio Bispo em Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018, como um conluio do sistema para que ele não chegasse à Presidência.



O trecho mostra a cena em que Adélio está cercado de pessoas que o orientam a usar uma faca em vez de um revólver no atentado. Investigações da Polícia Federal, no entanto, concluíram que o autor do atentado agiu sozinho no crime, e até hoje não surgiram indícios de que teria havido cúmplices.



"Se você disparar uma arma, vai chamar a atenção. Você precisa agir em silêncio", diz uma voz a Adélio, que manipula uma faca.



Na semana passada, o site Intercept Brasil revelou mensagens por escrito e áudio entre Flávio e o dono do Banco Master. Nos diálogos, o senador pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para ajudar patrocinar a produção do filme sobre a vida do pai.



Segundo o site, teria havido uma negociação para que Vorcaro ajudasse com uma contribuição equivalente a US$ 24 milhões e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões. A reportagem confirmou que esses valores estão referidos nos documentos contidos na investigação do caso Master



A extração integral desse conteúdo foi compartilhada com a defesa de Vorcaro em fevereiro, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, a PF não realizou nenhuma diligência ou abriu investigação para apurar esses fatos específicos envolvendo Flávio.