AGU defende que atentados contra a democracia devem receber a resposta firme diante da gravidade das condutasJoedson Alves/Agência Brasil
AGU diz ao Supremo que Lei da Dosimetria é inconstitucional
Parecer foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes
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