Hugo Motta pretende dar andamento à tramitação da PEC e do projeto que estabelece o fim da escala 6x1 - Sergio Lima / AFP

Hugo Motta pretende dar andamento à tramitação da PEC e do projeto que estabelece o fim da escala 6x1Sergio Lima / AFP

Publicado 19/05/2026 15:50

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que planeja dar andamento ao projeto de lei de regulamentação de setores econômicos específicos de forma conjunta com a proposta de emenda à Constituição que dá fim à escala 6x1. As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 19, à imprensa, ao chegar à reunião com líderes partidários na Câmara.

"Ainda não tem nada fechado. Vamos debater para tentar fazer com que as duas propostas, tanto a PEC quanto a regulamentação, possam caminhar conjuntamente", disse Motta a jornalistas.

O presidente da Câmara também afirmou que pretende se reunir no fim da tarde desta terça com o relator da PEC da escala 6x1, deputado Leo Prates (Republicanos-BA).