Flávio Bolsonaro defende que pagamento por hora daria mais autonomia para o trabalhador escolher sua própria rotinaReprodução/GloboNews
Flávio Bolsonaro defende remuneração por hora trabalhada como alternativa ao fim da escala 6x1
Senador propõe mudança na CLT com pagamento proporcional
Flávio Bolsonaro defende remuneração por hora trabalhada como alternativa ao fim da escala 6x1
Senador propõe mudança na CLT com pagamento proporcional
Trailer de 'Dark Horse' exibido em reunião tem facada como conluio do sistema contra Bolsonaro
Trecho mostrou ataque de Adélio Bispo durante campanha eleitoral de 2018
AGU diz ao Supremo que Lei da Dosimetria é inconstitucional
Parecer foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes
Motta diz que ideia é votar regulamentação da PEC 6x1 antes das eleições
Declaração do presidente da Câmara aconteceu antes da reunião com líderes partidários
Aliados de Lula pedem ao TSE que proíba exibição do filme sobre Bolsonaro no período eleitoral
Representação acusa produção de propaganda dissimulada e antecipada
Covid-19: Justiça nega indenização a homem por supostos efeitos adversos da vacina
Segundo a AGU, houve uma ausência de provas que relacionassem doença neurológica ao imunizante