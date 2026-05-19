Flávio Bolsonaro defende que pagamento por hora daria mais autonomia para o trabalhador escolher sua própria rotina - Reprodução/GloboNews

Flávio Bolsonaro defende que pagamento por hora daria mais autonomia para o trabalhador escolher sua própria rotinaReprodução/GloboNews

Publicado 19/05/2026 17:02

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, defendeu nesta terça-feira (19), uma mudança na lei trabalhista para prever a remuneração por hora trabalhada. O tema foi tratado em uma reunião de Flávio com deputados e parlamentares do Partido Liberal (PL).

"Foi passada para a nossa bancada essa sugestão, essa alternativa, que seria o trabalho remunerado pelas horas de trabalho, com a garantia de todos os direitos trabalhistas, décimo terceiro, fundo de garantia, férias e todos os direitos trabalhistas garantidos, obviamente proporcionais às horas de trabalho", declarou, na sede do PL, em Brasília.

Segundo ele, a proposta seria uma alternativa ao fim da escala de trabalho 6x1, encampada principalmente por partidos de esquerda e pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apresentou um projeto de lei com a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais. Também tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o tema.

"Esse projeto de lei apresentado pelo governo, em ano eleitoral, com uma grande carga de hipocrisia e interesse nas eleições. Tenta vender uma solução fácil para a população que não vai resolver, vai gerar desemprego em massa, vai gerar aumento do custo de vida e vai prejudicar mais os trabalhadores do que ajudar", falou o senador.

Em um aceno ao eleitorado feminino, Flávio disse que a remuneração por hora beneficiaria mulheres.

"É liberdade para o trabalhador escolher o que ele quiser para trabalhar. Se quiser trabalhar mais, trabalha mais. Se não puder trabalhar tanto e precisar de flexibilidade, isso também vai estar atendido por essa legislação. Essa nossa proposta, ela mereceria principalmente às mulheres, porque 23% das mulheres no Brasil não conseguem, não podem trabalhar", declarou.