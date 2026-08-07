Novo órgão do TSE poderá apresentar recomendações para aprimorar as ações da Justiça Eleitoral Marcello Casal Jr / Agência Brasil
TSE cria órgão para monitorar uso de IA e fake news nas eleições
Conselho será composto por especialistas de áreas consideradas estratégicas e vai assessorar o ministro Nunes Marques
Zema declara R$ 187 milhões em patrimônio; Renan tem R$ 795 mil
Ex-governador de Minas Gerais tem o maior patrimônio dentre os candidatos; maior parte corresponde à participação em empresa familiar
Moro diz que Valdemar Costa Neto já pagou por 'erros do passado'
Ex-juiz da Lava Jato se referiu às condenações do presidente do PL devido ao escândalo do Mensalão
Documentos dos EUA revelam investigação sobre suposto ovni no Brasil
Descrição afirmava que a suposto objeto voador possuía aberturas semelhantes a janelas de vidro grosso e era operada por 'um corpo humano'
Discord será investigado após morte de adolescente de 13 anos
Plataforma terá cinco dias para apresentar informações sobre mecanismos existentes para prevenir e evitar violações contra crianças e jovens
Desmatamento na Amazônia registra novo recorde de baixa
Nos últimos 12 meses, foram removidos 2.874 km² de vegetação, uma queda de quase 37% em relação ao mesmo período anterior
STM determina perda de patente de militar acusado de transmitir HIV
Segundo-tenente omitiu informação de ex-companheiras e utilizou o cargo para convencer que fazia exames periódicos de saúde
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