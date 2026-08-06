Próximo sorteio da Mega-Sena será no domingo - Agência Brasil

Próximo sorteio da Mega-Sena será no domingoAgência Brasil

Publicado 06/08/2026 22:58

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.041 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 165 milhões para o próximo sorteio.



As dezenas sorteadas foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54



- 88 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 52.843,18 cada;



- 6.903 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.110,41 cada.



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.