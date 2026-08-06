O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da lei que proíbe jogos de azar nesta quinta-feira - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da lei que proíbe jogos de azar nesta quinta-feiraFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 06/08/2026 18:50

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (6) suspender o julgamento sobre a validade da Lei das Contravenções Penais . A norma está vigente no país desde 1941, quando foi assinada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas.

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A análise do caso foi interrompida após um pedido de vista do



Para o ministro, as ações que questionam a regulamentação plataformas de



"Não me parece que nós possamos dar um tratamento rigoroso ao jogo do bicho e ignorar este dragão que são os jogos perversos das bets", disse.



Julgamento A análise do caso foi interrompida após um pedido de vista do ministro Flávio Dino . O ministro entendeu que o julgamento também deve envolver as apostas on-line, as chamadas bets.Para o ministro, as ações que questionam a regulamentação plataformas de bets devem ser julgadas em conjunto. A data para retomada do julgamento não foi definida."Não me parece que nós possamos dar um tratamento rigoroso ao jogo do bicho e ignorar este dragão que são os jogos perversos das bets", disse.





O principal ponto em discussão está no Artigo 50 da lei. O dispositivo definiu como contravenção penal a exploração de jogos de azar em locais públicos, como no caso de caça-níqueis, bingo e jogo do bicho. A norma também prevê multa de R$ 2 mil e R$ 200 mil para quem participa do jogo na condição de apostador.



O único voto do julgamento foi proferido pelo relator,



Para o ministro, a atividade pode ser impedida pelo Estado e não está inserida no princípio constitucional da livre iniciativa econômica.



"A loteria não se vale de mecanismos voltados a extrair lucro diante da exploração do vício do comportamento", comentou.



Bets A Corte começou a analisar se a Lei das Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição de 1988.O principal ponto em discussão está no Artigo 50 da lei. O dispositivo definiu como contravenção penal a exploração de jogos de azar em locais públicos, como no caso de caça-níqueis, bingo e jogo do bicho. A norma também prevê multa de R$ 2 mil e R$ 200 mil para quem participa do jogo na condição de apostador.O único voto do julgamento foi proferido pelo relator, ministro Luiz Fux . Ele apontou que a atividade econômica de jogos de azar no país é proibida, exceto nos caso das loterias.Para o ministro, a atividade pode ser impedida pelo Estado e não está inserida no princípio constitucional da livre iniciativa econômica."A loteria não se vale de mecanismos voltados a extrair lucro diante da exploração do vício do comportamento", comentou.

O relator também tratou do caso das apostas on-line. As bets são legalizadas no país, desde que operem devidamente autorizadas pelo governo federal, e não são alvo do voto do ministro.



No entanto, Fux aproveitou a análise do caso para citar os impactos do vício em jogos de azar e citou casos de superendividamento, envolvimento de crianças e os efeitos na diminuição das vendas do comércio.



"Hoje, se aposta, mas não compra comida para a casa", disse.



Entenda

O Supremo começou a analisar o caso após recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra decisão da Justiça estadual. A instância inferior considerou que a lei não foi recepcionada pela Constituição de 1988.



O caso concreto trata de um homem condenado por ter três máquinas caça-níqueis em seu estabelecimento comercial.