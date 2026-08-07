Fonte de infecção dos casos de sarampo é desconhecida, informa Ministério da Saúde - Freepik

Fonte de infecção dos casos de sarampo é desconhecida, informa Ministério da SaúdeFreepik

Publicado 07/08/2026 10:42





Diante do avanço de casos, a pasta recomenda que todas as pessoas de seis meses a 59 anos de idade em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo sejam vacinadas, independentemente da situação vacinal - ou seja, a orientação vale mesmo para quem já tomou o imunizante.



A Secretária Estadual de Saúde também anunciou a Campanha de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, que começou na última segunda, 3.



Na terça-feira, 28, o Ministério da Saúde também ampliou a recomendação da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo. Segundo a pasta, a estratégia foi adotada após a identificação de casos da doença que indicam "uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus nessas localidades".



As investigações epidemiológicas seguem em andamento e, até o momento, os casos permanecem classificados como de fonte de infecção desconhecida, informou o Ministério da Saúde.



Quem deve se vacinar São Paulo registrou, nesta sexta-feira, 7, mais sete casos de sarampo . Ao todo, já são 23 casos no Estado - vinte na capital, dois em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista e um em Guarulhos, na Região Metropolitana. Os dados foram obtidos pela Sociedade Brasileira de Imunizações junto à Secretaria de Saúde.Diante do avanço de casos, a pasta recomenda que todas as pessoas de seis meses a 59 anos de idade em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo sejam vacinadas, independentemente da situação vacinal - ou seja, a orientação vale mesmo para quem já tomou o imunizante.A Secretária Estadual de Saúde também anunciou a Campanha de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, que começou na última segunda, 3.Na terça-feira, 28, o Ministério da Saúde também ampliou a recomendação da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos em Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo. Segundo a pasta, a estratégia foi adotada após a identificação de casos da doença que indicam "uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus nessas localidades".As investigações epidemiológicas seguem em andamento e, até o momento, os casos permanecem classificados como de fonte de infecção desconhecida, informou o Ministério da Saúde.

A pasta reforçou que a vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para pessoas de doze meses a 59 anos.



Em situações de circulação do vírus, o Ministério da Saúde também recomenda a chamada dose zero, uma aplicação adicional em crianças de seis a onze meses, grupo mais vulnerável à infecção e ao desenvolvimento de formas graves da doença.



Em 2025, a cobertura vacinal nacional alcançou 92,9% para a primeira dose (D1) da vacina tríplice viral e 78,3% para a segunda dose (D2), informou o órgão. O Ministério da Saúde reforçou que manter a caderneta de vacinação atualizada é a principal forma de prevenir o sarampo e evitar a reintrodução da doença no País.