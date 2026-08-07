Tanto Renan Santos (Missão) quanto Romeu Zema (Novo) possuem participações em empresas no patrimônio - Reprodução

Tanto Renan Santos (Missão) quanto Romeu Zema (Novo) possuem participações em empresas no patrimônioReprodução

Publicado 07/08/2026 21:58

Também registraram suas chapas e relataram à Justiça Eleitoral o seu patrimônio os candidatos Renan Santos (Missão), Samara Martins (UP) e Hertz Dias (PSTU). Partidos, federações e coligações têm até o próximo dia 15 para fazer seu registro oficial.Segundo a declaração de bens de Zema, além dos recursos da holding familiar, aproximadamente R$ 56 milhões estão em fundos de investimentos. O valor declarado é R$ 49 milhões superior ao de quando ele se candidatou à reeleição no governo de Minas, há quatro anos.Esta é a primeira eleição para o Executivo federal de que Zema participa. Anteriormente, ele disputou apenas as duas eleições estaduais em Minas, sendo eleito governador em 2018 e reeleito em 2022.O vice de Zema é Eduardo Girão (Novo), senador pelo estado do Ceará, com mandato até o início de 2027. Seu patrimônio declarado é de R$ 34 milhões, repartido em diversas aplicações e investimentos.Renan Santos declarou patrimônio de R$ 795 mil, sendo R$ 100 mil em cotas de capital e R$ 119,7 mil em outras participações societárias em empresas. Há ainda R$ 275,3 mil em "bem relacionado com o exercício da atividade autônoma". Por fim, o candidato do Missão tem R$ 300 mil em créditos a receber ou poupança. Não é possível comparar o valor com anos anteriores, pois é a primeira vez que o empresário disputa eleição.O oficial da reserva da Brigada Militar Aroldo Medina (Missão), é o vice na chapa. Renan também protocolou seu plano de governo, um documento de 51 páginas que foi antecipado pelo Estadão. O plano prevê o fim do sistema de cotas, a substituição do Bolsa Família por frentes de trabalho, um amplo ajuste fiscal, a fusão dos ministérios da Cultura e da Educação, a redução do número de municípios do País e mudanças nos critérios de fomento da Lei Rouanet.Os outros candidatos que já registraram suas chapas são de partidos menores, no espectro da esquerda. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) apresentou o professor Hertz Dias como seu candidato. Vanessa Portugal (PSTU) foi registrada como sua vice. O candidato não declarou nenhum bem, tornando-se o primeiro na atual disputa presidencial a afirmar não possuir nada. Portugal, em contrapartida, tem uma casa na cidade de Boa Esperança (MG) avaliada em R$ 200 mil e um terreno no valor de R$ 80 mil no mesmo município.Esta é a quinta eleição deque Dias participa. Ele concorreu à posição de vice-governador do Maranhão em 2010, à vice-presidência em 2018, à prefeitura de São Luís (MA) em 2020 e à Presidência em 2022. E não ganhou nenhuma disputa.A candidatura de Samara Martins (UP) foi registrada anteontem. Raquel Brício, vice na chapa, também está confirmada nos registros da Justiça Eleitoral. Samara declarou patrimônio de R$ 33 mil ao TSE - um carro no valor de R$ 29 mil e uma caderneta de poupança com R$ 4 mil.Esta é a terceira eleição que ela disputa. Mineira, a odontóloga se lançou a vereadora em Natal (RN) em 2020. Dois anos depois, foi vice na chapa de Léo Péricles para a corrida ao Planalto. Em 2022, declarou bens estimados em R$ 3 mil e em 2020 não declarou Raquel Brício, a vice na chapa do partido Unidade Popular para o Socialismo, atua como guarda portuária no Pará. Elas compõem uma das duas chapas 100% femininas desta eleição.