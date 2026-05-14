Pagamento aos beneficiários do Gás do Povo foi efetuado no último domingo - Marcello Casal jr / Agência Brasil

Pagamento aos beneficiários do Gás do Povo foi efetuado no último domingoMarcello Casal jr / Agência Brasil

Publicado 14/05/2026 14:15

O Rio de Janeiro tem em maio 285.400 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo do governo federal. Ao todo, o investimento federal no Estado supera R$ 26,58 milhões neste mês. O benefício garante a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos (GLP) para famílias em situação de vulnerabilidade social. Para localizar a revenda credenciada mais próxima, basta acessar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo.

Os pagamentos do benefício ocorreram no último domingo, 10. O dia 10 de cada mês passa a ser fixo para a liberação mensal do programa em todo o país. Em maio, o investimento do governo federal é de R$ 288,66 milhões. São 15,05 milhões de lares, ou 45,19 milhões de pessoas, contempladas em todos os municípios do país.



A periodicidade de acesso ao benefício varia conforme a composição familiar registrada no Cadastro Único (CadÚnico). “Como todo dia 10 tem novo vale para recarga, o vale anterior tem prazo até dia 9. É só calcular dois meses para as famílias maiores e três meses para as famílias de duas ou três pessoas”, explica a secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Analúcia Faggion.



Em maio, 345,11 mil famílias beneficiárias entram no programa, recebendo o vale pela primeira vez. Domicílios com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses. Famílias com quatro ou mais integrantes têm direito a um vale a cada dois meses.