Dados sobre rendimentos dos trabalhadores fazem parte da Pnad, pesquisa do IBGE - José Cruz / Agência Brasil

Dados sobre rendimentos dos trabalhadores fazem parte da Pnad, pesquisa do IBGE José Cruz / Agência Brasil

Publicado 14/05/2026 13:33

O Distrito Federal e 15 estados alcançaram no primeiro trimestre deste ano um recorde no rendimento médio mensal do trabalhador. Esse grupo de 16 unidades da federação repete o comportamento da média nacional, que atingiu o maior valor dentro da série histórica iniciada em 2012, de R$ 3.722.



Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A pesquisa apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos de idade ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.



De acordo com o levantamento, o rendimento médio do trabalhador no DF foi de R$ 6.720, patamar 81% superior à média nacional, que já havia sido divulgada no dia 30 de abril.



O valor no Distrito Federal é exatamente três vezes o do Maranhão, de R$ 2.240, que mesmo sendo recorde para o estado, é o menor do país.



O destaque do DF se explica pelo grande contingente de funcionários públicos na capital federal, que conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada.



Confira todas as UF que alcançaram recorde de rendimento do trabalhador:



- Distrito Federal: R$ 6.720;

- Santa Catarina: R$ 4.298;

- Paraná: R$ 4.180;

- Rio Grande do Sul: R$ 4.127;

- Goiás: R$ 3.878;

- Mato Grosso do Sul: R$ 3.768;

- Espírito Santo: R$ 3.708;

- Minas Gerais: R$ 3.448;

- Amapá: R$ 3.412;

- Sergipe: R$ 3.031;

- Rio Grande do Norte: R$ 2.953;

- Paraíba: R$ 2.806;

- Piauí: R$ 2.628;

- Ceará: R$ 2.597;

- Bahia: R$ 2.483;

- Maranhão: R$ 2.240.

A pesquisa detalha que três das cinco regiões do país atingiram recorde de rendimento médio mensal do trabalhador no primeiro trimestre deste ano:



- Centro-Oeste: R$ 4.379 (recorde);

- Sul: R$ 4.193 (recorde);

- Sudeste: R$ 4.125;

- Norte: R$ 2.849;

- Nordeste: R$ 2.616 (recorde).