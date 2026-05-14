Trabalhador pode usar até R$ 1 mil do saldo do FGTS para amortização ou quitação de dívidas em atraso Joédson Alves/Agência Brasil
Consulta do saldo do FGTS disponível para o Novo Desenrola começa no dia 25
Estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do fundo possam ser utilizados para renegociação de dívida
Lucro da Caixa cai 34% no primeiro trimestre com novas regras do BC
Banco ampliou provisões contra calote e inadimplência
Preços de combustíveis no Brasil sobem menos que nos EUA e União Europeia, diz Ineep
Cenário segue pressionando as cotações e alimentando preocupações com segurança energética e impactos nas economias nacionais
TCU vê falhas em cálculo de risco e projeto de obras da Transnordestina
Tribunal, no entanto, decidiu não suspender a licitação
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Aulas serão ministradas no período noturno nas unidades Maracanã e Maria da Graça
Relator no STF, Moraes vota para manter lei de igualdade salarial
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Periodicidade de acesso ao benefício varia conforme a composição familiar registrada no CadÚnico
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