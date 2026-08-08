Motorista preso pela PRF alegou estar com o caminhão vazio, mas os policiais desconfiaram - Divulgação/PRF

Motorista preso pela PRF alegou estar com o caminhão vazio, mas os policiais desconfiaramDivulgação/PRF

Publicado 08/08/2026 10:23

Um caminhão foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , em Porto Velho (RO), nesta quinta-feira (6). Nele, foram encontrados cerca de uma tonelada de entorpecentes escondidos atrás de um fundo falso no compartimento de carga.

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Durante a abordagem, os policiais desconfiaram do comportamento do motorista e fizeram uma revista no caminhão. Na inspeção, encontraram um fundo falso no baú. O motorista afirmou que havia transportado alimentos e que voltava da viagem com o caminhão vazio. No entanto, os policiais encontraram uma grande quantidade de tabletes de drogas escondidos no compartimento. Também foram encontrados entorpecentes na cabine do caminhão

Durante a abordagem, os policiais desconfiaram do comportamento do motorista e fizeram uma revista no caminhão. Na inspeção, encontraram um fundo falso no baú. O motorista afirmou que havia transportado alimentos e que voltava da viagem com o caminhão vazio. No entanto, os policiais encontraram uma grande quantidade de tabletes de drogas escondidos no compartimento. Também foram encontrados entorpecentes na cabine do caminhão

No total, foi apreendida mais de uma tonelada de drogas variadas. Havia cerca de 970 quilos de maconha, 18 quilos de skunk, 17 quilos de cloridrato de cocaína e um quilo de haxixe. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro e telefones celulares.



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

Matéria do estagiário Felipe Scofield