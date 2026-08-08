Lula pretende enviar a Trump dados sobre queda do desmatamento - AFP

Lula pretende enviar a Trump dados sobre queda do desmatamentoAFP

Publicado 08/08/2026 15:38

Rio - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (8) que pretende enviar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os dados mais recentes sobre a redução do desmatamento na Amazônia. A declaração foi feita durante um encontro do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Lula afirmou que registrou os números apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para utilizá-los na comunicação com o governo americano. Segundo o presidente, a preservação da Amazônia esteve entre os argumentos citados pelos Estados Unidos para justificar o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. "Quero preparar os números e mandar para o meu amigo Trump. Pra ele saber que quem o informou não informou sobre a verdade", afirmou.

Os dados apresentados pelo Inpe na sexta-feira (7) apontam uma redução de 36,87% no desmatamento da Amazônia entre agosto de 2025 e julho de 2026. O índice representa o menor resultado registrado desde 2016, quando teve início a série histórica do levantamento.

Durante o discurso, Lula afirmou que pretende usar os números para contestar informações que, segundo ele, foram apresentadas ao governo americano sobre a situação ambiental brasileira.