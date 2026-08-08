Lula pretende enviar a Trump dados sobre queda do desmatamentoAFP
Lula pretende enviar a Trump dados sobre queda do desmatamento
Presidente citou os números mais recentes durante evento do MTST em São Paulo e afirmou que pretende apresentar os resultados ao governo americano
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