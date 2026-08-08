Moraes nega pedido para Bolsonaro receber filhos no Dia dos Pais - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Moraes nega pedido para Bolsonaro receber filhos no Dia dos PaisFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 08/08/2026 18:50

Rio - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou neste sábado (8) o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente recebesse os filhos em casa durante o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9).

A defesa havia solicitado uma autorização excepcional para que Carlos, Flávio e Jair Renan Bolsonaro visitassem o pai durante a tarde. Segundo os advogados, o encontro seria importante para preservar a convivência familiar.

Moraes, no entanto, considerou o pedido prejudicado porque as visitas ao ex-presidente estão suspensas. A restrição permite apenas a entrada de advogados e da equipe médica responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro.

A suspensão foi determinada depois que o senador Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais uma carta manuscrita atribuída ao pai. Para Moraes, a divulgação contrariou uma das condições impostas para a prisão domiciliar, que proíbe Bolsonaro de utilizar redes sociais diretamente ou por meio de terceiros.

Na decisão deste sábado, o ministro citou a determinação anterior e afirmou que, diante da suspensão geral das visitas, não havia possibilidade de autorizar excepcionalmente a entrada dos filhos.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após ser condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado.