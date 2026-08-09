Vorcaro transferiu R$ 700 milhões por meio de cotas de fundos de investimento do Banco Master para a Titan Capital - Banco Master / Divulgação

Vorcaro transferiu R$ 700 milhões por meio de cotas de fundos de investimento do Banco Master para a Titan CapitalBanco Master / Divulgação

Publicado 09/08/2026 07:43 | Atualizado 09/08/2026 07:49

A Titan Capital, conhecida pelas instalações de luxo e como a "holding ostentação" de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master , foi liquidada. Com sede fiscal nas Ilhas Cayman, a empresa foi fechada de forma definitiva em decisão da Suprema Corte daquele país, que nomeou três liquidantes da empresa de auditoria Grant Thornton Specialist Services. Procurada, a defesa de Vorcaro disse que não se manifestaria.