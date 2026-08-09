Cães Marley e Isis localizaram drogas escondidas entre escombrosFoto / Divulgação
Cães do BAC encontram drogas escondidas em escombros durante patrulhamento em comunidade de Macaé
Operação na comunidade da Linha terminou com a apreensão de 481 unidades de cocaína, maconha e crack; material foi levado para a 123ª DP
Câmara de Macaé divulga lista preliminar de estágio com bolsa de R$ 2,4 mil
Seleção recebeu 282 inscrições para quatro vagas imediatas e seis de cadastro de reserva nas áreas de Direito, Comunicação Social e Ciências Contábeis
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Cadeira gigante transforma Praia dos Cavaleiros em novo cartão-postal de Macaé
Atrativo instagramável reforça estratégia para impulsionar o turismo, valorizar a orla e incentivar visitantes a levarem a imagem da cidade para todo o país
Baixa no estoque de sangue mobiliza campanha urgente por doadores em Macaé
Serviço Municipal de Hemoterapia faz apelo para voluntários, especialmente do tipo O Rh Negativo, e reforça que uma única doação pode salvar até quatro vidas
Frente fria coloca Macaé em alerta para ventos fortes neste fim de semana
Defesa Civil intensifica monitoramento e orienta moradores a redobrarem os cuidados diante da previsão de rajadas entre sexta-feira e domingo
Morador de Macaé é preso ao tentar embarcar armado em voo no Galeão
Revólver calibre 32 e seis munições foram encontrados durante a inspeção de segurança; passageiro seguia para Curitiba e acabou autuado em flagrante pela Polícia Federal
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