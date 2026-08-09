Cães Marley e Isis localizaram drogas escondidas entre escombros - Foto / Divulgação

Cães Marley e Isis localizaram drogas escondidas entre escombrosFoto / Divulgação

Publicado 09/08/2026 11:01

Macaé - A experiência dos cães Marley e Isis ajudou a polícia a encontrar um esconderijo de drogas em meio aos escombros de casas abandonadas na comunidade da Linha, em Macaé. A localização ocorreu durante uma ação do Batalhão de Ações com Cães, o BAC, A experiência dos cães Marley e Isis ajudou a polícia a encontrar um esconderijo de drogas em meio aos escombros de casas abandonadas na comunidade da Linha, em Macaé. A localização ocorreu durante uma ação do Batalhão de Ações com Cães, o BAC, realizada para apoio ao 32º BPM . Nenhum suspeito foi preso ou identificado na ocorrência.

O material foi encontrado durante uma varredura realizada no interior da comunidade. Segundo o registro policial, os agentes percorriam a região quando os cães empregados na operação indicaram a existência de entorpecentes escondidos entre os restos de imóveis abandonados.

Ao todo, foram recolhidos 194 pinos de cocaína, distribuídos em diferentes valores de venda, além de 167 unidades de maconha e 160 pedras de crack. A apreensão reuniu drogas que, de acordo com a avaliação registrada na ocorrência, representariam um prejuízo estimado em R$ 9.415 ao tráfico.

Entre o material localizado estavam 114 pinos de cocaína avaliados em R$ 20 cada, 32 pinos com valor indicado de R$ 15, outros 40 pinos avaliados em R$ 50 e oito unidades com valor de R$ 30. Também foram encontradas 102 tiras de maconha com valor indicado de R$ 20, 40 buchas avaliadas em R$ 10 e 25 porções acondicionadas em potes, com valor indicado de R$ 15 cada. A ocorrência também registrou a localização de 160 pedras de crack, avaliadas em R$ 10 cada.

A ação ocorreu dentro das diretrizes estabelecidas pelo Comando de Operações Especiais, o COE, para apoio ao 32º BPM. Após a localização, os policiais recolheram todo o material e encaminharam a ocorrência para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde os entorpecentes foram apresentados para registro e demais procedimentos legais.

Como não houve abordagem de suspeitos no local, a ocorrência não resultou em prisão. O material, no entanto, foi retirado de circulação e passou a integrar os registros da investigação policial.

A apreensão reforça o papel do policiamento com cães em áreas de difícil acesso e em locais utilizados para esconder entorpecentes. Em situações como essa, a atuação dos animais pode auxiliar as equipes na localização de materiais ocultados em pontos que poderiam passar despercebidos durante uma busca convencional.

A ocorrência foi encerrada após a apresentação das drogas na delegacia.

