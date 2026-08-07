Serviço Municipal de Hemoterapia reforça a importância da doação para manter o atendimento de pacientes internados em hospitais da regiãoFoto: Divulgação
Baixa no estoque de sangue mobiliza campanha urgente por doadores em Macaé
Serviço Municipal de Hemoterapia faz apelo para voluntários, especialmente do tipo O Rh Negativo, e reforça que uma única doação pode salvar até quatro vidas
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Defesa Civil intensifica monitoramento e orienta moradores a redobrarem os cuidados diante da previsão de rajadas entre sexta-feira e domingo
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Revólver calibre 32 e seis munições foram encontrados durante a inspeção de segurança; passageiro seguia para Curitiba e acabou autuado em flagrante pela Polícia Federal
Backlog de US$ 1,8 bilhão impulsiona Foresea e fortalece operações offshore em Macaé
Companhia consolida três anos de crescimento, amplia operação, investe na modernização da frota e reforça a posição de Macaé como um dos principais polos da indústria de óleo e gás do país
CriaSana concentra cinema, cultura popular e esporte em programação gratuita que movimenta a serra de Macaé
Projeto Giro Cultural segue até esta quinta-feira com atividades para todas as idades, reforçando o acesso à cultura, ao lazer e à convivência comunitária na região serrana
Voos diretos para Guarulhos vão ampliar a conectividade e impulsionar Macaé
Nova operação da LATAM, prevista para fevereiro de 2027, aproxima o município de centros financeiros, fortalece o ambiente de negócios e impulsiona o turismo corporativo
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