Serviço Municipal de Hemoterapia reforça a importância da doação para manter o atendimento de pacientes internados em hospitais da região - Foto: Divulgação

Serviço Municipal de Hemoterapia reforça a importância da doação para manter o atendimento de pacientes internados em hospitais da regiãoFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2026 10:25 | Atualizado 07/08/2026 10:26

Macaé - Uma bolsa de sangue pode representar a diferença entre a vida e a morte de quem aguarda atendimento hospitalar. Diante da redução no estoque do tipo O Rh Negativo, considerado um dos mais importantes em situações de emergência, o Uma bolsa de sangue pode representar a diferença entre a vida e a morte de quem aguarda atendimento hospitalar. Diante da redução no estoque do tipo O Rh Negativo, considerado um dos mais importantes em situações de emergência, o Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé lançou um novo apelo à população e convoca doadores para reforçar os bancos de sangue da cidade.

A unidade alerta que o abastecimento precisa ser constante para garantir o atendimento de pacientes internados, vítimas de acidentes, pessoas submetidas a cirurgias, tratamentos oncológicos e outras situações que dependem de transfusões. Embora a prioridade neste momento seja o tipo O Rh Negativo, a participação de voluntários de todos os grupos sanguíneos continua sendo indispensável para manter os estoques em níveis seguros.

As doações são realizadas na sede do Serviço Municipal de Hemoterapia, localizada na Rua Dr. Bueno, nº 40, no bairro Imbetiba, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. O atendimento pode ser feito por ordem de chegada ou mediante agendamento eletrônico disponível no Portal da Prefeitura, na aba "Doe Sangue", onde o voluntário escolhe o dia e o horário mais conveniente.

A assistente social da unidade, Karla Barbosa, destaca que a solidariedade da população é decisiva para que o serviço continue atendendo à demanda de Macaé e de municípios da região.

"O banco de sangue depende exclusivamente da mobilização voluntária da população. Cada pessoa que decide doar contribui diretamente para salvar vidas e garantir que nenhum paciente fique sem atendimento por falta de sangue", ressalta.

Para realizar a doação, o interessado deve pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 anos e 69 anos, 11 meses e 29 dias, estar em boas condições de saúde, alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Menores de idade precisam apresentar autorização do responsável legal, enquanto pessoas com mais de 60 anos somente podem doar caso já tenham realizado doações anteriormente. Também é obrigatória a apresentação de documento oficial original com foto.

Segundo o Serviço Municipal de Hemoterapia, uma única doação pode beneficiar até quatro pacientes, já que o sangue coletado é separado em diferentes componentes, utilizados conforme a necessidade de cada tratamento. O procedimento é rápido, seguro e representa um gesto simples capaz de transformar histórias e oferecer uma nova oportunidade de vida a quem enfrenta momentos delicados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 3518-1116.