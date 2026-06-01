Campanha Junho Vermelho busca sensibilizar a população para um gesto simples que pode fazer a diferença entre a vida e a morte - Foto: Divulgação

Campanha Junho Vermelho busca sensibilizar a população para um gesto simples que pode fazer a diferença entre a vida e a morteFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 11:53

Macaé - A solidariedade tem o poder de transformar histórias em poucos minutos. Em um hospital, uma vítima de acidente, um paciente em tratamento contra o câncer ou uma pessoa submetida a uma cirurgia de emergência podem depender de uma única doação para continuar vivendo. Com essa mensagem de conscientização, a campanha Junho Vermelho retorna a Macaé com a missão de estimular novos doadores e reforçar os estoques de sangue que costumam cair nesta época do ano.

Com o tema “Não deixe para amanhã a vida que você pode salvar hoje”, a mobilização será realizada ao longo de todo o mês pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço Municipal de Hemoterapia. A iniciativa marca as ações em torno do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, e chama a atenção para a importância de um gesto simples, rápido e capaz de salvar vidas.

Durante o inverno, os hemocentros enfrentam um desafio recorrente. As baixas temperaturas, o aumento dos casos de doenças respiratórias e o período de férias escolares costumam reduzir o número de doadores, justamente quando cresce a necessidade de reposição dos estoques para atender a demanda hospitalar.

Para ampliar a conscientização, a programação inclui palestras, encontros educativos e atividades externas em instituições públicas, empresas privadas e organizações da sociedade civil. O objetivo é aproximar a população do tema e esclarecer dúvidas sobre o processo de doação.

O ponto alto da campanha acontecerá no dia 27 de junho, quando será realizado o Dia D da doação de sangue. Nesta data, o Serviço Municipal de Hemoterapia funcionará em horário especial, das 7h30 às 17h, para receber voluntários ao longo de todo o dia.

Segundo a assistente social Karla Ferreira Barbosa, o período exige mobilização coletiva para garantir que os estoques permaneçam em níveis seguros.

“No mês de junho há uma baixa nos estoques de todos os tipos sanguíneos devido às baixas temperaturas e férias escolares. Por conseguinte, aumenta o número de acidentes. A cada doação até quatro vidas podem ser salvas. Doar sangue é o mais lindo ato de exercício de cidadania”, destacou.

Para se tornar doador, é necessário pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 anos e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade precisam de autorização do responsável legal. Já os candidatos acima de 60 anos devem ter realizado doações anteriores. Também é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior.

Pessoas que fizeram tatuagem, piercing, colonoscopia ou endoscopia nos últimos seis meses devem aguardar o período recomendado antes de doar. No dia da coleta, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.

O Serviço Municipal de Hemoterapia funciona na Rua Dr. Bueno, nº 40, no Centro, ao lado do Hospital São João Batista. As coletas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, exceto em feriados. O agendamento pode ser feito pelo portal oficial do município, na aba “Doe Sangue”, ou pelo telefone (22) 3518-1116.

Mais do que uma campanha de saúde pública, o Junho Vermelho reforça uma mensagem de empatia e responsabilidade coletiva. Afinal, quem doa sangue oferece muito mais do que alguns minutos do seu tempo: oferece uma nova chance para alguém continuar escrevendo sua própria história.