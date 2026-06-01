Candidatos encontram oportunidades em diversos segmentos da economia, com destaque para funções ligadas ao setor offshore - Foto: Ilustração

Candidatos encontram oportunidades em diversos segmentos da economia, com destaque para funções ligadas ao setor offshoreFoto: Ilustração

Publicado 01/06/2026 11:53

Macaé - As oportunidades chegaram em peso ao mercado de trabalho de Macaé nesta semana. Com 913 vagas disponíveis em diferentes áreas da economia, o município abre novas portas para profissionais em busca de emprego, recolocação profissional e ingresso no mercado formal, reforçando o cenário de aquecimento da atividade econômica local.

A oferta foi divulgada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e contempla cargos em setores estratégicos, como offshore, comércio, serviços, construção civil, hotelaria, alimentação e transporte. A diversidade das vagas amplia as possibilidades para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade, qualificação e experiência profissional.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão taifeiro, com 50 vagas, padeiro offshore, com 35, operador de loja e saloneiro, ambos com 30 vagas cada. Também aparecem em destaque as vagas para trainee em Técnico em Edificações, com 30 oportunidades, além de auxiliar de serviços gerais, consultor de seguros e planos de saúde e instalador/reparador, cada função com 20 postos disponíveis.

O levantamento mostra ainda a procura por profissionais especializados nas áreas de manutenção industrial, mecânica, soldagem, segurança do trabalho, recepção, cozinha, logística, transporte e atendimento ao público. Há também vagas destinadas a jovens aprendizes, estagiários e pessoas com deficiência, ampliando o acesso ao mercado para diferentes perfis de candidatos.

A oferta de empregos reflete a movimentação de setores que impulsionam a economia macaense, especialmente a cadeia de óleo e gás, que continua sendo uma das principais geradoras de postos de trabalho na região. Ao mesmo tempo, segmentos como comércio, serviços e hotelaria acompanham esse crescimento e ampliam suas contratações.

Os interessados podem consultar a lista completa de vagas no Portal da Secretaria de Trabalho e Renda, onde também é possível realizar o cadastro profissional. Empresários que desejam anunciar oportunidades de emprego também contam com um canal específico para registrar novas vagas e buscar candidatos.

Com centenas de oportunidades abertas simultaneamente, a semana representa uma chance importante para trabalhadores que desejam ingressar no mercado formal ou conquistar uma nova colocação profissional em um dos principais polos econômicos do estado.