Nova sede da Mobilidade Urbana concentrará serviços administrativos e atendimento ao público em espaço mais amplo e estruturadoFoto: Divulgação
Mobilidade Urbana ganha nova casa e centraliza serviços em espaço moderno em Macaé
Centro Administrativo será inaugurado nesta terça-feira e reunirá todos os setores da secretaria em um único endereço para ampliar a eficiência no atendimento à população
Mobilidade Urbana ganha nova casa e centraliza serviços em espaço moderno em Macaé
Centro Administrativo será inaugurado nesta terça-feira e reunirá todos os setores da secretaria em um único endereço para ampliar a eficiência no atendimento à população
Uma bolsa de sangue, até quatro vidas: Junho Vermelho mobiliza Macaé por mais doadores
Campanha reforça a importância da doação voluntária em período de queda dos estoques e promove ações de conscientização durante todo o mês
Força-tarefa contra a dengue chega a bairros de Macaé com mutirões, fumacê e ações nas escolas
Plano de combate a vetores mobiliza equipes em diversas regiões da cidade e aposta na conscientização da população para reduzir riscos de doenças
Mercado de trabalho acelera em Macaé com mais de 900 vagas abertas em diferentes setores
Oportunidades contemplam áreas offshore, comércio, construção civil, hotelaria e serviços, ampliando as chances para quem busca recolocação ou o primeiro emprego
Arrecadação ganha força em Macaé e cidade reduz dependência dos royalties do petróleo
Crescimento da receita própria impulsiona as contas municipais e reforça estratégia de diversificação econômica
Beach Burger transforma os Cavaleiros em uma vitrine de sabores, arte e cultura em Macaé
Festival reúne hambúrgueres exclusivos, apresentações culturais, grafite e música ao ar livre até domingo na orla mais movimentada da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.