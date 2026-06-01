Nova sede da Mobilidade Urbana concentrará serviços administrativos e atendimento ao público em espaço mais amplo e estruturado - Foto: Divulgação

Nova sede da Mobilidade Urbana concentrará serviços administrativos e atendimento ao público em espaço mais amplo e estruturadoFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 11:53

Macaé - A mobilidade de uma cidade não depende apenas das ruas e avenidas. Ela também passa pela eficiência dos serviços que organizam o trânsito, planejam o transporte e atendem diariamente milhares de moradores. Com esse objetivo, Macaé inaugura nesta terça-feira, 2 de junho, às 10h, o novo Centro Administrativo da Mobilidade Urbana, estrutura que passa a concentrar todos os setores da secretaria em um único espaço.

Localizada na Rodovia Christino José da Silva Júnior (RJ-168, km 4), no bairro Virgem Santa, próximo ao Hospital Público de Macaé (HPM), a nova sede foi planejada para oferecer melhores condições de trabalho às equipes e mais comodidade para quem busca atendimento presencial.

A mudança representa um avanço na organização dos serviços ligados ao trânsito e ao transporte urbano, permitindo maior integração entre os departamentos e mais agilidade na resolução das demandas apresentadas pela população.

Por conta da transferência dos setores para o novo endereço, o atendimento presencial ficará suspenso nesta sexta-feira, 29. A interrupção temporária ocorre para viabilizar a instalação dos equipamentos, a reorganização dos setores internos e a adaptação da estrutura para o início das atividades no novo local.

Após a inauguração, os atendimentos presenciais passarão a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A expectativa é de que a centralização dos serviços contribua para tornar os processos mais rápidos e acessíveis aos cidadãos.

Durante o período de transição, o suporte à população continuará disponível por meio do WhatsApp da secretaria, pelo número (22) 99219-0858, canal que permanecerá ativo para esclarecimento de dúvidas, orientações e informações sobre os serviços oferecidos.

A entrega do Centro Administrativo da Mobilidade Urbana reforça a modernização da estrutura pública municipal e cria um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das ações que impactam diretamente a rotina de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres.