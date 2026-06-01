Equipes de Vigilância Ambiental intensificam ações de campo para eliminar focos de mosquitos e reforçar a prevenção de doenças - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Equipes de Vigilância Ambiental intensificam ações de campo para eliminar focos de mosquitos e reforçar a prevenção de doençasFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 01/06/2026 11:53

Macaé - A prevenção entrou em campo mais uma vez em Macaé. Com a chegada de mais uma semana de mobilização contra doenças transmitidas por mosquitos e outros vetores, bairros de diferentes regiões da cidade receberão uma ampla força-tarefa de vigilância ambiental, reunindo mutirões, aplicação de inseticida, monitoramento de áreas estratégicas e atividades educativas voltadas para crianças e moradores.

O plano de ação da Semana Epidemiológica 22, divulgado pela Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde, concentra esforços no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de ações voltadas ao controle do mosquito Culex e de roedores em áreas urbanas.

As equipes estarão nas ruas entre os dias 1º e 3 de junho, realizando visitas, inspeções e eliminação de possíveis criadouros. Os mutirões acontecerão nos bairros Imbetiba, Horto, Nova Malvinas, Visconde de Araújo, Novo Horizonte, Imboassica, Nova Holanda e Córrego do Ouro. A proposta é identificar pontos de risco, orientar moradores e reduzir as condições favoráveis à proliferação dos mosquitos.

A conscientização também terá espaço de destaque na programação. Na quarta-feira, estudantes de três unidades da rede municipal participarão de atividades educativas promovidas pelo Programa Saúde na Escola. O tema “Arboviroses: 10 minutos salvam vidas” será apresentado por meio de palestras e teatro de fantoches, uma estratégia que busca aproximar as crianças do tema de forma lúdica e educativa.

As ações acontecerão na E.M.E.I. Olímpia Ribeiro dos Santos Machado, às 8h30, na E.M.E.I. Átila de Aguiar Maltês Júnior, às 9h30, e na E.M.E.I. Professora Cândida Maria da Silva, às 15h.

Outra frente importante da operação será a passagem do carro fumacê pelo bairro Praia do Pecado, na terça-feira, a partir das 5h. O trabalho tem como objetivo reduzir a população de mosquitos adultos e reforçar as medidas de contenção em áreas monitoradas pela Vigilância Ambiental.

Além do combate direto aos insetos, as equipes realizarão a atualização do Reconhecimento Geográfico nos bairros Praia do Pecado e Cavaleiros. O levantamento permite aperfeiçoar o planejamento das ações de campo e direcionar os recursos para áreas que demandam maior atenção.

O controle do mosquito Culex também integra a programação da semana. Os trabalhos estarão concentrados nos canais Papa João XXIII, Jesuítas/Cajueiros, Jesuítas/Imbetiba e Sol y Mar, locais que recebem monitoramento constante devido às condições favoráveis à reprodução do inseto.

Já os pontos estratégicos da cidade, como empresas, ferros-velhos, borracharias e órgãos públicos, passarão por inspeções nos bairros Imboassica, Novo Cavaleiros, Praia Campista e Bairro da Glória. O objetivo é evitar o surgimento de focos em locais que costumam acumular materiais capazes de armazenar água.

O cronograma inclui ainda ações de controle de roedores no Centro, Imboassica e Nova Malvinas. As atividades reforçam o trabalho preventivo desenvolvido ao longo do ano para reduzir riscos sanitários e proteger a saúde da população.

Mais do que eliminar focos, a estratégia aposta na participação dos moradores como peça fundamental no combate às arboviroses. A recomendação continua sendo simples: evitar água parada, manter quintais limpos e permitir o acesso das equipes de vigilância quando necessário.