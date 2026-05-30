Praia dos Cavaleiros recebe milhares de visitantes em festival que mistura gastronomia, música e cultura local - Foto: Ana Chaffin

Praia dos Cavaleiros recebe milhares de visitantes em festival que mistura gastronomia, música e cultura localFoto: Ana Chaffin

Publicado 30/05/2026 12:14 | Atualizado 30/05/2026 12:19

Macaé - A mistura entre o cheiro dos hambúrgueres artesanais, a música espalhada pela orla e a arte produzida ao vivo transformou a Praia dos Cavaleiros em um dos pontos mais movimentados de Macaé. Até domingo (31), o Beach Burger reúne gastronomia, cultura e entretenimento em uma programação que atrai moradores e visitantes para um dos principais cartões-postais da cidade.



Considerado o maior festival de hambúrgueres da região, o evento ocupa três quarteirões da orla, entre as ruas Lindolfo Collor e Viña del Mar, reunindo restaurantes, cervejarias, artistas, escritores e produtores culturais em uma experiência que vai além da gastronomia.



O público encontra hambúrgueres preparados especialmente para o festival, comercializados entre R$ 40 e R$ 45, além de sobremesas, chope artesanal, cervejas, vinhos, drinks e diversas opções gastronômicas oferecidas pelos estabelecimentos participantes.



Mas o grande diferencial desta edição está na integração entre os sabores e a produção cultural macaense. Painéis de grafite produzidos por artistas locais ajudam a colorir o espaço e transformam a orla em uma galeria a céu aberto, enquanto apresentações de dança, literatura e manifestações culturais ampliam a experiência do visitante.



Para a psicóloga Janaína Fernandes, o festival já faz parte do calendário afetivo da cidade.



"É um evento que sempre surpreende. Cada edição traz novidades no cardápio, atrações diferentes e um ambiente muito agradável para reunir amigos e família", contou.



A programação cultural organizada pela Secretaria Municipal de Cultura segue até domingo com apresentações da Escola Municipal de Dança, exposições literárias, rodas de capoeira, maculelê e atrações do Programa Cidade da Melhor Idade.



Nesta sexta-feira (29), alunos da Escola Municipal de Dança, do Polo da Fronteira, se apresentam a partir das 19h. O público também poderá visitar a exposição de livros produzidos por autores macaenses.



No sábado (30), a programação inclui roda de capoeira e maculelê a partir das 15h. À noite, bailarinas do Programa Cidade da Melhor Idade apresentam a coreografia Cisne Negro. Já no domingo (31), as atividades culturais continuam ao lado das atrações gastronômicas e musicais.



A secretária de Cultura, Waleska Freire, destacou que a proposta do festival é unir diferentes formas de expressão em um único espaço.

Praia dos Cavaleiros recebe milhares de visitantes em festival que mistura gastronomia, música e cultura local Foto: Ana Chaffin



"A gastronomia conta histórias, assim como a dança, a literatura e a arte urbana. Quando esses elementos se encontram, a cidade ganha vida e fortalece sua identidade cultural", afirmou.



A programação musical também movimenta o festival ao longo do fim de semana com apresentações de DJs locais e convidados, garantindo uma trilha sonora diversificada para quem circula pela orla.



Mais do que um evento gastronômico, o Beach Burger se consolidou como uma celebração da criatividade, da cultura e do potencial econômico de Macaé, reunindo artistas, empreendedores e público em um ambiente de convivência e valorização dos talentos locais. "A gastronomia conta histórias, assim como a dança, a literatura e a arte urbana. Quando esses elementos se encontram, a cidade ganha vida e fortalece sua identidade cultural", afirmou.A programação musical também movimenta o festival ao longo do fim de semana com apresentações de DJs locais e convidados, garantindo uma trilha sonora diversificada para quem circula pela orla.Mais do que um evento gastronômico, o Beach Burger se consolidou como uma celebração da criatividade, da cultura e do potencial econômico de Macaé, reunindo artistas, empreendedores e público em um ambiente de convivência e valorização dos talentos locais.