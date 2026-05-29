Polícia Civil flagrou movimentação de tráfico e apreendeu drogas durante ação no bairro Barramares, em Macaé - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Polícia Civil flagrou movimentação de tráfico e apreendeu drogas durante ação no bairro Barramares, em MacaéFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 29/05/2026 11:14

Macaé - A rotina tranquila da Rua Tim Maia, no bairro Barramares, em Macaé, foi quebrada por uma operação da Polícia Civil que terminou com a prisão de um homem apontado como integrante do tráfico de drogas na região. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (28), após dias de monitoramento e denúncias feitas por moradores.

Policiais da 123ª Delegacia de Polícia acompanharam a movimentação do suspeito e identificaram um esquema de venda de entorpecentes em plena via pública. Segundo os agentes, usuários se aproximavam do homem, entregavam dinheiro e aguardavam a entrega da droga, que era retirada de um terreno baldio próximo ao local.

As investigações apontaram que o suspeito utilizava uma área na Rua Tom Jobim para esconder os entorpecentes e evitar flagrantes. A estratégia, no entanto, foi descoberta durante a vigilância realizada pela equipe coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam porções de maconha embaladas e prontas para comercialização. O homem, identificado pelas iniciais M.D.C., foi levado para a 123ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A operação reforça o trabalho de combate ao tráfico desenvolvido pela Polícia Civil em bairros considerados estratégicos para atuação de facções criminosas na cidade.

A delegacia também reforçou a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, consideradas fundamentais para o avanço das investigações e ações policiais no município. Informações podem ser repassadas pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, no número (22) 98831-8043. O sigilo é garantido.