Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque AeroportoFoto: Reprodução Vídeo

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Macaé - Um homem procurado por homicídio terminou algemado após tentar escapar de policiais militares do 32º BPM no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. A prisão aconteceu na tarde da última quarta-feira (27) e mobilizou equipes que faziam patrulhamento de rotina pela região.
Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito chamou atenção dos agentes ao apresentar comportamento considerado suspeito enquanto circulava em uma motocicleta preta pelas ruas do bairro. Ao perceber a aproximação da viatura, ele acelerou e tentou fugir, iniciando uma tentativa frustrada de escapar da abordagem.
A perseguição durou poucos minutos. Os policiais conseguiram interceptar o homem e realizar a revista pessoal. Com ele, foram encontrados dinheiro em espécie e um aparelho celular.
Durante a consulta aos sistemas de segurança, os agentes descobriram que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, expedidos pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A constatação transformou a abordagem em uma prisão imediata.
O acusado foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde os mandados foram confirmados pela autoridade policial. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A prisão reforça as ações de monitoramento realizadas pelo 32º BPM em bairros considerados estratégicos no combate à criminalidade em Macaé. Moradores da região acompanharam a movimentação policial durante a ocorrência, que chamou atenção no fim da tarde.
Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque Aeroporto - Foto: Reprodução Vídeo
Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque AeroportoFoto: Reprodução Vídeo
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Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque Aeroporto
Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque Aeroporto