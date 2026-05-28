Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque Aeroporto - Foto: Reprodução Vídeo

Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque AeroportoFoto: Reprodução Vídeo

Publicado 28/05/2026 12:48

Macaé - Um homem procurado por homicídio terminou algemado após tentar escapar de policiais militares do 32º BPM no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. A prisão aconteceu na tarde da última quarta-feira (27) e mobilizou equipes que faziam patrulhamento de rotina pela região.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito chamou atenção dos agentes ao apresentar comportamento considerado suspeito enquanto circulava em uma motocicleta preta pelas ruas do bairro. Ao perceber a aproximação da viatura, ele acelerou e tentou fugir, iniciando uma tentativa frustrada de escapar da abordagem.

A perseguição durou poucos minutos. Os policiais conseguiram interceptar o homem e realizar a revista pessoal. Com ele, foram encontrados dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Durante a consulta aos sistemas de segurança, os agentes descobriram que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, expedidos pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A constatação transformou a abordagem em uma prisão imediata.

O acusado foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde os mandados foram confirmados pela autoridade policial. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A prisão reforça as ações de monitoramento realizadas pelo 32º BPM em bairros considerados estratégicos no combate à criminalidade em Macaé. Moradores da região acompanharam a movimentação policial durante a ocorrência, que chamou atenção no fim da tarde.

Policiais do 32º BPM capturaram foragido da Justiça após tentativa de fuga no Parque Aeroporto Foto: Reprodução Vídeo