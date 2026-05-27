Especialistas e autoridades participam da programação da Semana Municipal de Segurança Pública na Câmara de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos
Segurança pública entra em debate em Macaé com painéis sobre tecnologia, inteligência e direito operacional
Programação desta quarta-feira coloca especialistas, militares e agentes públicos frente a frente para discutir os novos desafios da segurança nas cidades
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Economia e saúde caminham juntas em noite de reconhecimento a restaurantes de Macaé
Selo de qualidade sanitária valoriza estabelecimentos que investem em segurança alimentar e reforça momento de crescimento econômico vivido pelo município
Beach Burger transforma orla de Macaé em vitrine de sabores, música e turismo neste feriadão
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Clima esquenta entre aliados na Câmara de Macaé após debate sobre PT e Lindbergh Farias
Troca de cobranças entre vereadores da federação PT-PV movimentou bastidores da sessão e expôs desconforto político no plenário
Operação em ferros-velhos aperta fiscalização contra receptação de materiais furtados em Macaé
Ação percorreu bairros da cidade, identificou irregularidades e terminou com notificações, autuações e interdições
Economia criativa ganha força em Macaé com abertura da Semana do MEI
Capacitações, inteligência artificial, vendas digitais e incentivo aos pequenos negócios movimentam programação voltada para quem deseja empreender e crescer na cidade
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