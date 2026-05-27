Especialistas e autoridades participam da programação da Semana Municipal de Segurança Pública na Câmara de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Especialistas e autoridades participam da programação da Semana Municipal de Segurança Pública na Câmara de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 27/05/2026 09:59

Macaé - Especialistas em inteligência, tecnologia e estratégias operacionais ocupam o Salão Nobre da Câmara Municipal de Macaé nesta quarta-feira (27) para mais um dia da IV Semana Municipal de Segurança Pública. A programação, que começa às 15h, promete colocar em pauta temas cada vez mais presentes no cotidiano da população, como combate à criminalidade, uso de tecnologia no monitoramento urbano e os limites legais das ações operacionais.

O encontro reúne profissionais da área de segurança, autoridades municipais, guardas civis, policiais e representantes de instituições ligadas ao setor. A expectativa é transformar o espaço em um ambiente de troca de experiências e discussão sobre soluções práticas para os desafios enfrentados diariamente nas cidades brasileiras.

A agenda desta quarta terá início com o painel “Narrativa Informacional”, conduzido por Rômulo Brito e Beto Chaves, abordando a influência da comunicação e da informação na construção da percepção pública sobre segurança.

Na sequência, o debate avança para o tema “Tecnologia Aplicada à Segurança Pública”, reunindo o coronel Alexandre Aragon, Márcio Lobato e o major Thyago Ferreira. O painel discutirá ferramentas tecnológicas utilizadas em monitoramento, inteligência estratégica e integração das forças de segurança.

Encerrando a programação do dia, o mestre em Direito e major Leonardo Novo ministra a palestra “Direito Operacional”, trazendo reflexões sobre atuação policial, legislação e limites jurídicos nas operações de segurança.

A abertura oficial da semana aconteceu na terça-feira (26), também na Câmara Municipal, com presença de autoridades e representantes das forças de segurança. Durante o encontro, o prefeito Welberth Rezende destacou o avanço do processo de armamento da Guarda Municipal e defendeu a integração entre os órgãos como fator decisivo para a redução da violência na cidade.

Além dos debates técnicos, a Semana Municipal de Segurança Pública busca aproximar a população das discussões sobre prevenção, inteligência e políticas públicas voltadas à segurança urbana.

A programação continua na quinta-feira (28), às 16h, com a solenidade de pactuação do Programa Município Mais Seguro, promovido em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Entre os destaques do dia estão os painéis “Protagonismo dos Municípios na Segurança Pública” e “Cenário da Segurança Pública no Brasil”, com participação do ex-capitão do Bope e comentarista Rodrigo Pimentel.

Na sexta-feira (29), o evento será encerrado com o 9º Encontro de Guardas Municipais Femininas, voltado ao fortalecimento da atuação das mulheres nas forças de segurança. A programação contará com debates sobre Patrulha Maria da Penha, saúde emocional, acolhimento psicológico, defesa pessoal e os desafios enfrentados pelas agentes no exercício da profissão.