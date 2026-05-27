Debate entre vereadores da federação PT-PV movimentou sessão da Câmara de MacaéFoto: Ilustração
Clima esquenta entre aliados na Câmara de Macaé após debate sobre PT e Lindbergh Farias
Troca de cobranças entre vereadores da federação PT-PV movimentou bastidores da sessão e expôs desconforto político no plenário
Clima esquenta entre aliados na Câmara de Macaé após debate sobre PT e Lindbergh Farias
Troca de cobranças entre vereadores da federação PT-PV movimentou bastidores da sessão e expôs desconforto político no plenário
Operação em ferros-velhos aperta fiscalização contra receptação de materiais furtados em Macaé
Ação percorreu bairros da cidade, identificou irregularidades e terminou com notificações, autuações e interdições
Economia criativa ganha força em Macaé com abertura da Semana do MEI
Capacitações, inteligência artificial, vendas digitais e incentivo aos pequenos negócios movimentam programação voltada para quem deseja empreender e crescer na cidade
Regularização fundiária ganha força em Macaé e leva esperança a milhares de famílias
Caravana da Reurb reuniu especialistas, autoridades e representantes da região para debater moradia digna, segurança jurídica e transformação urbana
Suspeito tenta escapar de PMs em comunidade de Macaé, mas acaba preso com cocaína e crack
Homem correu para dentro de depósito ao perceber aproximação da polícia; drogas e dinheiro foram apreendidos na ação
Honda furtado no Rio é encontrado clonado em rua da Barra de Macaé
Descoberta aconteceu após denúncia sobre veículo suspeito estacionado no bairro; automóvel foi apreendido para perícia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.