Drogas, dinheiro e celular foram apreendidos durante ação da PM na comunidade da Linha, em MacaéFoto: Divulgação
Suspeito tenta escapar de PMs em comunidade de Macaé, mas acaba preso com cocaína e crack
Homem correu para dentro de depósito ao perceber aproximação da polícia; drogas e dinheiro foram apreendidos na ação
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Honda furtado no Rio é encontrado clonado em rua da Barra de Macaé
Descoberta aconteceu após denúncia sobre veículo suspeito estacionado no bairro; automóvel foi apreendido para perícia
Tiros, perseguição e prisão: operação da PM termina com armas e quase mil cápsulas de cocaína em Macaé
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Marinha quebra silêncio sobre rebocador encalhado e revela detalhe decisivo em acidente em Macaé
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Rodoviária de Macaé passa por ação de ordenamento e ganha reforço no monitoramento
Retirada de estruturas improvisadas e ampliação da fiscalização mudaram o cenário da região nos últimos dias
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