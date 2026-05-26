Drogas, dinheiro e celular foram apreendidos durante ação da PM na comunidade da Linha, em Macaé - Foto: Divulgação

Drogas, dinheiro e celular foram apreendidos durante ação da PM na comunidade da Linha, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 10:01

Macaé - A movimentação policial na comunidade da Linha, no bairro Cajueiros, em Macaé, terminou com mais uma prisão ligada ao tráfico de drogas no município. Um homem acusado de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes acabou detido após tentar fugir de policiais militares durante patrulhamento.

Segundo informações do 32º BPM, os agentes faziam ronda pela região quando perceberam um suspeito em atitude considerada incomum. O homem carregava um volume na cintura e demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da equipe policial.

Na tentativa de escapar da abordagem, ele correu para o interior de um depósito localizado na comunidade. A fuga, porém, durou poucos instantes. Os policiais conseguiram alcançar e render o suspeito antes que ele deixasse o local.

Durante a revista, os militares encontraram uma quantidade significativa de drogas já prontas para venda. Ao todo, foram apreendidas 47 cápsulas de cocaína, 123 pedras de crack, dinheiro em espécie e um aparelho celular iPhone danificado.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o acusado já possuía anotações criminais anteriores por receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que aumentou o peso das acusações registradas contra ele.

A ocorrência foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Todo o material recolhido na ação ficou apreendido para perícia e investigação.

A operação reforça o trabalho de patrulhamento realizado em áreas consideradas estratégicas para o combate ao tráfico em Macaé, especialmente em comunidades onde denúncias de movimentação do crime organizado são frequentes.