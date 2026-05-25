Semana de Segurança Pública movimenta Macaé com palestras, ações educativas e participação das forças de segurança - Foto: Douglas Smmithy

Semana de Segurança Pública movimenta Macaé com palestras, ações educativas e participação das forças de segurançaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 25/05/2026 09:47

Macaé - O combate à criminalidade, o uso da tecnologia e o fortalecimento das forças de segurança passaram a ocupar o centro das discussões em Macaé a partir desta segunda-feira (25), com o início da IV Semana Municipal de Segurança Pública. A programação começou logo nas primeiras horas do dia com ações educativas no Calçadão da Rui Barbosa e apresentações do Batalhão de Ação com Cães na Praia da Imbetiba.

Durante cinco dias, especialistas, agentes públicos, guardas municipais, representantes das forças policiais e moradores vão participar de palestras, painéis e atividades práticas voltadas à prevenção da violência e ao fortalecimento da segurança no município.

A abertura oficial do evento acontece nesta terça-feira (26), no Salão Nobre da Câmara Municipal, reunindo autoridades e convidados de referência nacional no setor. A proposta desta edição é ampliar o diálogo sobre estratégias modernas de proteção urbana, inteligência operacional e atuação integrada entre municípios e forças estaduais.

Entre os temas debatidos estão armamento institucional das guardas municipais, tecnologia aplicada à segurança pública, direito operacional, proteção às mulheres, saúde emocional dos agentes e protagonismo dos municípios no enfrentamento da violência.

A programação também aposta em aproximação com a população. Crianças da rede escolar participaram de atividades lúdicas promovidas pelo Batalhão de Ação com Cães, enquanto equipes da Patrulha Maria da Penha e da Guarda Ambiental realizaram ações educativas e de conscientização em áreas de grande circulação.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, o encontro acontece em um momento considerado positivo para o município nos índices de criminalidade. Dados apresentados pela gestão apontam redução de 84,4% na letalidade violenta, queda de 91,3% nos roubos em geral e diminuição de 95,6% nos roubos de veículos. Outro dado destacado foi o período de 16 meses sem registros de feminicídio na cidade.

Entre os nomes confirmados na programação estão o comentarista de segurança e ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, além de especialistas em inteligência, tecnologia e gestão operacional.

O encerramento acontece na sexta-feira (29) com o 9º Encontro de Guardas Municipais Femininas, que terá debates sobre desafios da atuação feminina na segurança pública, acolhimento psicológico, defesa pessoal e experiências da Patrulha Maria da Penha.

A expectativa da organização é reunir profissionais de diferentes municípios e ampliar a troca de experiências sobre políticas públicas de segurança que já apresentam resultados positivos em diversas regiões do país.