Semana de Segurança Pública movimenta Macaé com palestras, ações educativas e participação das forças de segurançaFoto: Douglas Smmithy
Macaé abre semana estratégica da segurança pública com tecnologia, cães farejadores e debate sobre violência
Evento reúne especialistas nacionais, forças de segurança e população em cinco dias de programação gratuita com foco em prevenção, inteligência e integração
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