Curso gratuito de Pintor Industrial em Macaé oferece qualificação profissional e bolsa mensal para alunos selecionadosFoto: Divulgação
Qualificação gratuita pode abrir portas no setor industrial em Macaé
Curso de Pintor Industrial do IFF oferece bolsa mensal, formação profissional e oportunidade de inserção no mercado para moradores da região
Dona Alba transforma sábado em dia de cuidado e amplia acesso a consultas especializadas em Macaé
Atendimento em especialidades médicas, acolhimento humanizado e estrutura voltada às famílias marcaram mais uma ação da rede municipal de saúde
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Ressaca avança sobre bairros de Macaé e mobiliza força-tarefa para retirar famílias de áreas de risco
Defesa Civil mantém estado de alerta neste sábado após mar agitado atingir regiões da Fronteira e Matinha; moradores são encaminhados para locais seguros
Macaé abre semana estratégica para fortalecer pequenos negócios e incentivar novos empreendedores
Capacitações gratuitas, oficinas de inteligência artificial e rodada de negócios fazem parte da Semana do MEI, que começa na próxima terça-feira em diferentes pontos da cidade
Polícia fecha o cerco ao tráfico na Linha e apreende drogas, dinheiro e moto em Macaé
Dupla tentou escapar da ação do 32º BPM, mas acabou capturada após perseguição na comunidade; um dos envolvidos é adolescente
Fé, esporte e ruas movimentadas: Corrida de Fátima vai alterar trânsito em Macaé neste domingo
Evento reúne atletas, famílias e fiéis em percursos de 5 km e 10 km pelas ruas da cidade; agentes de trânsito atuarão em pontos estratégicos
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