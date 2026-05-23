Curso gratuito de Pintor Industrial em Macaé oferece qualificação profissional e bolsa mensal para alunos selecionados - Foto: Divulgação

Curso gratuito de Pintor Industrial em Macaé oferece qualificação profissional e bolsa mensal para alunos selecionadosFoto: Divulgação

Publicado 23/05/2026 16:30

Macaé - A chance de conquistar qualificação profissional gratuita e ainda receber auxílio financeiro já está movimentando moradores de Macaé em busca de uma vaga no novo curso de Pintor Industrial do Instituto Federal Fluminense. A iniciativa integra o Programa Autonomia e Renda Petrobras e chega como uma oportunidade concreta para quem deseja entrar no mercado industrial, especialmente em uma cidade marcada pela força do setor offshore e pela demanda constante por mão de obra qualificada.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de junho. Ao todo, são oferecidas 30 vagas para a formação profissional, que será realizada no IFF Campus Macaé, no período noturno. Além das aulas gratuitas, os alunos selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 660 durante todo o curso. Mulheres com filhos de até 11 anos terão direito ao valor ampliado de R$ 858. Também está previsto auxílio alimentação de até R$ 300 mensais.

A formação é destinada prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem vínculo formal de emprego e moradoras da área de abrangência das operações da Petrobras em Macaé. O edital também prevê prioridade para pretos e pardos, mulheres, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans e refugiados.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental I completo, equivalente do 1º ao 5º ano. A seleção será feita por sorteio público no dia 19 de junho, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Fundação de Apoio ao IFSul no YouTube.

O curso terá duração de cinco meses e vai preparar os alunos para atuar em atividades de pintura industrial em tubulações e equipamentos, além de abordar conteúdos ligados à segurança do trabalho, preparação de superfícies e técnicas industriais amplamente utilizadas em grandes empresas do segmento.

A qualificação chega em um momento importante para a região, onde muitas famílias enxergam na capacitação técnica uma possibilidade real de transformação de vida. Em Macaé, conhecida nacionalmente pelo setor de óleo e gás, cursos profissionalizantes ligados à indústria costumam atrair forte procura pela possibilidade de empregabilidade e crescimento profissional.

O Programa Autonomia e Renda Petrobras é desenvolvido em parceria entre Petrobras, Institutos Federais, Fundação FaifSul e Firjan/Senai/Sesi. Além do curso de Pintor Industrial, o programa também contempla formações nas áreas de Soldagem, Eletrotécnica, Automação Industrial, Metalurgia e Planejamento e Controle da Produção.

As inscrições gratuitas e o edital completo estão disponíveis no portal oficial do programa.