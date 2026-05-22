Atletas e participantes da Corrida de Fátima vão ocupar ruas da região central e bairros de Macaé na manhã deste domingoFoto: Divulgação
Fé, esporte e ruas movimentadas: Corrida de Fátima vai alterar trânsito em Macaé neste domingo
Evento reúne atletas, famílias e fiéis em percursos de 5 km e 10 km pelas ruas da cidade; agentes de trânsito atuarão em pontos estratégicos
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