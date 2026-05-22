Atletas e participantes da Corrida de Fátima vão ocupar ruas da região central e bairros de Macaé na manhã deste domingo - Foto: Divulgação

Atletas e participantes da Corrida de Fátima vão ocupar ruas da região central e bairros de Macaé na manhã deste domingoFoto: Divulgação

Publicado 22/05/2026 11:41 | Atualizado 22/05/2026 11:43

Macaé - O domingo em Macaé será de tênis nas ruas, espírito esportivo e atenção redobrada no trânsito. A tradicional Corrida de Fátima chega à sua sétima edição movimentando a cidade logo nas primeiras horas da manhã, com centenas de participantes esperados para provas de corrida, caminhada e atividades voltadas para crianças. O evento também vai provocar mudanças temporárias no fluxo de veículos em diversos pontos da região central e bairros próximos.

A largada está marcada para às 8h, em frente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento da Rua Teixeira de Gouveia com a Avenida Papa João XXIII. Para garantir a segurança dos atletas e organizar o deslocamento nas vias, a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana montou uma operação especial com agentes distribuídos em locais estratégicos ao longo do percurso.

Durante a realização da corrida, motoristas devem encontrar bloqueios momentâneos e estreitamento de pistas conforme o avanço dos competidores. A orientação é que condutores evitem as regiões afetadas pela prova e utilizem caminhos alternativos para fugir de congestionamentos e atrasos.

Além da corrida principal, o evento contará com percursos de 5 quilômetros e 10 quilômetros, caminhada de 5 km e corrida kids, reunindo participantes de diferentes idades. A programação une prática esportiva, lazer e integração social, transformando ruas da cidade em um grande espaço de convivência e incentivo à qualidade de vida.

Os trajetos passarão pela Imbetiba e por ruas do Centro de Macaé. Já os atletas da prova de 10 quilômetros seguirão também pelos bairros Cajueiros, Costa do Sol e Praia Campista, locais que devem registrar maior movimentação durante toda a manhã.

A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o apoio da população será essencial para o sucesso da operação. A recomendação é respeitar as sinalizações e seguir as orientações dos agentes para que o evento aconteça de forma organizada e segura.