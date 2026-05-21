Vereadora Mayara Rezende defendeu reconhecimento dos motoristas de ambulância como profissionais da saúde durante sessão na Câmara de Macaé - Foto: Tiago Ferreira

Vereadora Mayara Rezende defendeu reconhecimento dos motoristas de ambulância como profissionais da saúde durante sessão na Câmara de MacaéFoto: Tiago Ferreira

Publicado 21/05/2026 12:06

Macaé - Motoristas de ambulância de Macaé ganharam voz e protagonismo na Câmara Municipal após um requerimento apresentado pela vereadora Mayara Rezende durante a sessão desta terça-feira (20). A parlamentar pediu que o município avance no reconhecimento formal desses trabalhadores como profissionais da saúde por meio da inclusão da categoria no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

A proposta busca garantir aos condutores de ambulância direitos semelhantes aos de outros servidores da área da saúde, como enquadramento funcional específico, adicionais trabalhistas, jornada diferenciada e possibilidade de aposentadoria especial. O tema mobilizou vereadores e reacendeu uma discussão antiga sobre a valorização de profissionais que atuam diretamente no socorro e transporte de pacientes.

Médica de urgência e emergência, Mayara defendeu que os motoristas exercem papel essencial no atendimento pré-hospitalar e precisam ser reconhecidos oficialmente dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde.

Segundo a parlamentar, já existe uma legislação federal que assegura esse reconhecimento, mas a regulamentação ainda não foi implantada em Macaé. Ela afirmou que os condutores participam diretamente da linha de frente dos atendimentos e ajudam a salvar vidas diariamente.

Durante a sessão, outros vereadores manifestaram apoio ao requerimento. Tico Jardim destacou as dificuldades enfrentadas pelos profissionais no dia a dia, citando longas distâncias, pressão no trânsito e situações de emergência constantes.

Além da pauta envolvendo os motoristas de ambulância, Mayara também conseguiu aprovar outros três projetos voltados às áreas da saúde e assistência social. Um deles prevê a instalação de botão do pânico em unidades de saúde do município para alertas silenciosos em situações de risco dentro de recepções e consultórios.

Outro projeto aprovado propõe ações para prevenção e diagnóstico precoce de partos prematuros, ampliando o acompanhamento especializado para gestantes. Já a terceira proposta cria atividades educativas, culturais e esportivas para crianças e adolescentes no contraturno escolar.

Os textos seguem agora para análise do prefeito Welberth Rezende, que poderá sancionar ou vetar as propostas aprovadas pelos vereadores.