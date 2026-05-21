Ressaca prevista para atingir a orla de Macaé deve provocar ondas de até três metros até sábado - Foto: Douglas Smmithy

Ressaca prevista para atingir a orla de Macaé deve provocar ondas de até três metros até sábadoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/05/2026 11:40

Macaé - Ondas mais fortes, mar agitado e um cenário de atenção redobrada devem marcar os próximos dias na orla de Macaé. A Defesa Civil do município emitiu um alerta importante após aviso oficial da Marinha do Brasil sobre a chegada de uma ressaca que pode provocar ondas entre 2,5 e 3 metros de altura na costa da cidade. O fenômeno começa ao meio-dia desta quinta-feira (21), e segue até a manhã de sábado (23), deixando autoridades em estado de monitoramento e mobilizando orientações para evitar acidentes.

O alerta acende um sinal de preocupação principalmente para quem costuma frequentar praias, pescar ou praticar atividades esportivas no mar. Com ventos e ondas vindas da direção sul, a tendência é de aumento na força da arrebentação e avanço das águas em alguns trechos da faixa litorânea. A recomendação é clara: evitar entrar no mar durante o período da ressaca.

Além dos banhistas, ciclistas e pedestres que transitam pela orla também devem redobrar os cuidados. Em pontos onde as ondas alcançarem calçadas e áreas próximas ao calçadão, a orientação é evitar circulação, principalmente de bicicleta. Mirantes, pedras e áreas de observação perto do mar também entram na lista de locais considerados perigosos durante o fenômeno.

A Defesa Civil destaca que situações de ressaca exigem prudência da população para evitar tragédias. Em caso de acidentes no mar, a orientação é não tentar realizar resgates por conta própria, acionando imediatamente o Corpo de Bombeiros. Pescadores profissionais e amadores também foram orientados a suspender a navegação enquanto o alerta estiver em vigor.

O cenário marítimo mais agressivo costuma chamar atenção de curiosos, mas especialistas reforçam que o mar pode apresentar comportamento imprevisível nesses períodos. Em poucos segundos, uma onda de maior intensidade pode atingir áreas aparentemente seguras, aumentando os riscos de quedas, afogamentos e acidentes graves.

Equipes da Defesa Civil seguem monitorando as condições climáticas e marítimas em Macaé. O órgão informou ainda que continuará emitindo atualizações caso haja mudanças no quadro previsto pela Marinha do Brasil.

Em situações de emergência, moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou através do WhatsApp (22) 99103-4275.