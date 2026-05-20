Semana da Segurança Pública de Macaé terá palestras, debates e atividades educativas abertas ao público - Foto: Divulgação

Semana da Segurança Pública de Macaé terá palestras, debates e atividades educativas abertas ao públicoFoto: Divulgação

Publicado 20/05/2026 10:59

Macaé - Segurança pública deixou de ser assunto restrito às forças policiais e passou a ocupar espaço direto na rotina da população. Em Macaé, o tema ganhará destaque durante cinco dias de debates, demonstrações práticas, palestras e ações educativas que prometem aproximar especialistas, autoridades e moradores em uma ampla discussão sobre os desafios da segurança nas cidades.

A IV Semana da Segurança Pública de Macaé acontece entre os dias 25 e 29 de maio com programação gratuita voltada tanto para profissionais da área quanto para o público em geral. O evento contará com representantes das forças de segurança de cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Niterói.

A abertura das atividades externas será realizada na orla da Praia da Imbetiba, no domingo, com uma demonstração do Batalhão de Ação com Cães voltada para crianças da rede municipal. A proposta é apresentar de forma educativa o trabalho desenvolvido pelas equipes especializadas.

No mesmo dia, equipes da Patrulha Maria da Penha e da Guarda Municipal Ambiental também participarão de ações de conscientização no Calçadão da Rui Barbosa, levando orientações ao público ao longo do dia.

Os debates técnicos e palestras acontecerão no Salão Nobre da Câmara Municipal. A cerimônia oficial de abertura está marcada para terça-feira, às 15h, reunindo autoridades e convidados da área de segurança pública.

Entre os destaques da programação está a palestra sobre tecnologia aplicada à segurança com apresentação do funcionamento da COR-Rio e do sistema Civitas, referência em monitoramento urbano.

Outro tema que deve movimentar os debates será o armamento institucional das guardas municipais, assunto que ganhou força nos últimos anos em diferentes cidades brasileiras.

Na quarta-feira, especialistas abordarão estratégias de comunicação, tecnologia no combate à criminalidade e direito operacional. Participam nomes como o coronel Alexandre Aragon, Márcio Lobato, major Thyago Ferreira e o mestre em Direito, Leonardo Novo.

Já na quinta-feira, o painel “Protagonismo dos Municípios na Segurança Pública” reunirá gestores de várias cidades brasileiras para discutir os desafios enfrentados pelos municípios no combate à violência.

Um dos convidados mais aguardados é Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE e consultor de segurança que inspirou o personagem Capitão Nascimento, dos filmes Tropa de Elite. Ele apresentará uma palestra sobre o cenário atual da segurança pública no Brasil.

O encerramento acontecerá no sábado com o Congresso Nacional das Guardas Femininas, que reunirá profissionais de diferentes municípios no auditório da Câmara de Vereadores.

A expectativa dos organizadores é ampliar o diálogo sobre segurança, fortalecer a integração entre instituições e aproximar a população dos debates que impactam diretamente o cotidiano das cidades.