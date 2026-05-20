Agentes localizaram o suspeito e o conduziram para a 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução Vídeo
Mulher mantida sob ameaças é resgatada pela Polícia Civil em Macaé
Vítima relatou agressões, vigilância constante e impedimento para voltar com os filhos para Niterói
Solar dos Mellos abre exposição que resgata a história de um dos nomes mais importantes da arquitetura macaense
Mostra reúne documentos, fotos e memórias de Joaquim da Silva Murteira, responsável por prédios históricos de Macaé
Qualificação chega aos bairros e abre nova oportunidade para milhares de moradores em Macaé
Programa oferece 3.600 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes espalhados por dez polos da cidade
Debates sobre tecnologia, violência urbana e atuação das guardas movimentam Semana da Segurança em Macaé
Evento reunirá especialistas de diferentes estados e terá ações educativas abertas ao público entre os dias 25 e 29 de maio
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Acidente com rebocador em Macaé acende alerta sobre segurança no trabalho offshore
Sindicato acompanha investigação, cobra esclarecimentos e presta apoio a familiares de trabalhadores envolvidos no incidente
Capacitação gratuita movimenta Macaé com 3,6 mil vagas em cursos profissionais
Resultado final do Qualifica+ já está disponível e candidatos aprovados precisam participar da aula inaugural para garantir matrícula
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