Agentes localizaram o suspeito e o conduziram para a 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Reprodução Vídeo

Agentes localizaram o suspeito e o conduziram para a 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução Vídeo

Publicado 20/05/2026 10:59

Macaé - Medo, silêncio e isolamento marcaram os últimos meses da vida de uma mulher resgatada pela Polícia Civil no Lagomar, em Macaé. A vítima, segundo os investigadores, vivia sob ameaças constantes do companheiro e era impedida de manter contato com familiares enquanto sofria agressões físicas dentro da própria casa.

O resgate aconteceu na tarde de terça-feira (19), após informações compartilhadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Niterói. Policiais civis da 123ª DP de Macaé seguiram até a Travessa Miramar para localizar a vítima.

Durante as buscas, moradores reconheceram a mulher por meio de fotografias apresentadas pelos agentes e relataram que ela costumava sofrer agressões frequentemente. As informações reforçaram a suspeita de violência doméstica e ajudaram a polícia a identificar o imóvel.

Ao ser encontrada, a vítima confirmou que vinha sendo agredida e ameaçada há cerca de dois meses. Ela contou aos policiais que o companheiro não permitia que retornasse para Niterói com os filhos e mantinha vigilância constante sobre seus passos.

Segundo a investigação, o homem também teria quebrado o celular da mulher para impedir qualquer contato com familiares e dificultar pedidos de ajuda ou tentativa de fuga.

Após o depoimento da vítima, os agentes localizaram o suspeito e o conduziram para a 123ª Delegacia de Polícia. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A ação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Felippe Gomes.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma sigilosa pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, através do número (22) 98831-8043.