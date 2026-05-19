Programa Qualifica+ Macaé oferece milhares de vagas gratuitas e aposta na capacitação profissional como porta de entrada para o mercado de trabalhoFoto: Ilustração
Capacitação gratuita movimenta Macaé com 3,6 mil vagas em cursos profissionais
Resultado final do Qualifica+ já está disponível e candidatos aprovados precisam participar da aula inaugural para garantir matrícula
Acidente com rebocador em Macaé acende alerta sobre segurança no trabalho offshore
Sindicato acompanha investigação, cobra esclarecimentos e presta apoio a familiares de trabalhadores envolvidos no incidente
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Petróleo impulsiona arrecadação e reforça força econômica de Macaé na Bacia de Campos
Movimentação do mercado internacional e produção no primeiro trimestre elevam repasses de royalties para municípios produtores do Rio
Encalhe de rebocador reacende debate sobre impactos da indústria do petróleo em Macaé
Visita de autoridades à costa macaense reforça discussão sobre segurança marítima, ausência de sinalização e compensações dos royalties
Tecnologia, inteligência e estratégias urbanas colocam segurança pública no centro dos debates da região
Semana especial reúne especialistas de vários estados, demonstrações operacionais e discussões sobre o futuro da segurança nas cidades
Campanha Maio Amarelo ganha força em Macaé com alerta sobre responsabilidade e preservação de vidas no trânsito
Ação promovida pela BRK em parceria com a Mobilidade Urbana reforça conscientização e chama atenção para o aumento de acidentes no município
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