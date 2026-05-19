Programa Qualifica+ Macaé oferece milhares de vagas gratuitas e aposta na capacitação profissional como porta de entrada para o mercado de trabalho - Foto: Ilustração

Programa Qualifica+ Macaé oferece milhares de vagas gratuitas e aposta na capacitação profissional como porta de entrada para o mercado de trabalhoFoto: Ilustração

Publicado 19/05/2026 15:03

Macaé - O sonho de conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio ganhou novo impulso em Macaé. A divulgação do resultado final do programa Qualifica+ Macaé movimentou milhares de candidatos nesta semana e acendeu expectativas de quem busca qualificação profissional gratuita em áreas que seguem em alta na cidade, como Gastronomia, Alimentação, Estética e Beleza.

A lista dos aprovados já pode ser consultada pela internet, e os candidatos classificados terão um compromisso decisivo nesta terça-feira (19): a participação obrigatória na aula inaugural, que acontece no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. É neste encontro que a matrícula será oficialmente confirmada.

A iniciativa virou uma das maiores ações de capacitação profissional do município e promete espalhar oportunidades por diferentes bairros e regiões da cidade. Ao todo, serão ofertadas 3,6 mil vagas distribuídas em 10 polos descentralizados, estratégia que busca facilitar o acesso da população aos cursos gratuitos.

Cada turma contará com 30 alunos, reunindo pessoas que enxergam na qualificação uma chance concreta de transformação de vida, aumento de renda e recolocação profissional.

Além das aulas técnicas, o programa aposta em uma formação mais ampla, incluindo conteúdos ligados ao empreendedorismo e empregabilidade. A proposta é preparar os alunos tanto para vagas formais quanto para atuação autônoma no mercado.

Moradora do Lagomar, uma candidata aprovada contou que vê no curso uma oportunidade de recomeço profissional. “Muita gente estava esperando uma chance assim. Nem todo mundo consegue pagar um curso particular. Essa oportunidade pode mudar vidas”, relatou.

Outra participante destacou a expectativa pela qualificação. “Hoje o mercado exige preparo. Quem não se atualiza acaba ficando para trás. Esses cursos chegam em boa hora para muita gente”, afirmou.

O Qualifica+ Macaé é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Qualificação Profissional em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INAD). A proposta da gestão municipal é ampliar o acesso à formação profissional e fortalecer setores que movimentam a economia local.

Os candidatos podem conferir o resultado final e mais informações sobre o programa no portal oficial do Qualifica+ Macaé.