Palestra em Macaé reforçou conscientização sobre direção segura e preservação de vidas no trânsito - Foto: Divulgação

Palestra em Macaé reforçou conscientização sobre direção segura e preservação de vidas no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 11:44

Macaé - Motoristas, ciclistas e pedestres foram convidados a refletir sobre um tema que impacta milhares de vidas todos os dias: a responsabilidade no trânsito. Em Macaé, a campanha Maio Amarelo 2026 ganhou reforço por meio de uma ação promovida pela BRK em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, levando informação, conscientização e debate sobre segurança viária para dentro do ambiente de trabalho.



Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa buscou despertar uma mudança de comportamento e incentivar atitudes mais humanas e responsáveis nas ruas e avenidas da cidade.

A programação contou com uma palestra voltada aos colaboradores da concessionária, abordando temas como direção defensiva, comportamento seguro, atenção no trânsito e prevenção de acidentes. A atividade foi conduzida pelo representante da Secretaria de Mobilidade Urbana, Leandro Aracati, que destacou a importância de ações educativas permanentes.



Segundo ele, conscientizar é uma das ferramentas mais importantes para reduzir acidentes e preservar vidas. “Cada atitude no trânsito impacta diretamente a segurança de outras pessoas. Promover esse debate é fundamental para construir uma cultura mais responsável e humana”, ressaltou.



O encontro também chamou atenção para os números registrados em Macaé. Dados apresentados durante a palestra apontam que o município contabilizou 943 ocorrências de trânsito apenas no primeiro semestre de 2025, cenário que reforça a necessidade de ampliar campanhas educativas e fortalecer ações preventivas.



A campanha deste ano trouxe uma reflexão importante sobre excesso de velocidade e falta de atenção ao volante. Especialistas alertam que altas velocidades reduzem o campo de visão, aumentam o tempo de reação e tornam os acidentes ainda mais graves.



Além da palestra, a BRK vem promovendo diálogos internos de segurança e orientações voltadas aos colaboradores que utilizam veículos diariamente, incluindo equipes operacionais da concessionária.



O coordenador de Segurança da BRK Macaé, Adriano Albani, destacou que segurança no trânsito precisa ser tratada como um compromisso coletivo. “Queremos incentivar escolhas mais conscientes e fortalecer atitudes que façam diferença no cotidiano das pessoas, seja como motorista, ciclista ou pedestre”, afirmou.



A mobilização reforça que campanhas como o Maio Amarelo vão além de ações pontuais. A proposta é estimular uma mudança contínua de comportamento, promovendo respeito, empatia e mais cuidado nas vias urbanas.









