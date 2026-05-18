Palestra em Macaé reforçou conscientização sobre direção segura e preservação de vidas no trânsitoFoto: Divulgação
Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa buscou despertar uma mudança de comportamento e incentivar atitudes mais humanas e responsáveis nas ruas e avenidas da cidade.
Segundo ele, conscientizar é uma das ferramentas mais importantes para reduzir acidentes e preservar vidas. “Cada atitude no trânsito impacta diretamente a segurança de outras pessoas. Promover esse debate é fundamental para construir uma cultura mais responsável e humana”, ressaltou.
O encontro também chamou atenção para os números registrados em Macaé. Dados apresentados durante a palestra apontam que o município contabilizou 943 ocorrências de trânsito apenas no primeiro semestre de 2025, cenário que reforça a necessidade de ampliar campanhas educativas e fortalecer ações preventivas.
A campanha deste ano trouxe uma reflexão importante sobre excesso de velocidade e falta de atenção ao volante. Especialistas alertam que altas velocidades reduzem o campo de visão, aumentam o tempo de reação e tornam os acidentes ainda mais graves.
Além da palestra, a BRK vem promovendo diálogos internos de segurança e orientações voltadas aos colaboradores que utilizam veículos diariamente, incluindo equipes operacionais da concessionária.
O coordenador de Segurança da BRK Macaé, Adriano Albani, destacou que segurança no trânsito precisa ser tratada como um compromisso coletivo. “Queremos incentivar escolhas mais conscientes e fortalecer atitudes que façam diferença no cotidiano das pessoas, seja como motorista, ciclista ou pedestre”, afirmou.
A mobilização reforça que campanhas como o Maio Amarelo vão além de ações pontuais. A proposta é estimular uma mudança contínua de comportamento, promovendo respeito, empatia e mais cuidado nas vias urbanas.
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