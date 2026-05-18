Universitários de diferentes cidades participaram das disputas de basquete 3x3 na Arena Sol y Mar - Foto: Divulgação

Universitários de diferentes cidades participaram das disputas de basquete 3x3 na Arena Sol y MarFoto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 11:37

Macaé - A vibração das torcidas, o som da bola quicando nas quadras e a animação dos universitários transformaram a Arena Sol y Mar em um grande ponto de encontro da juventude neste domingo, em Macaé. O Baskaé Universitário 3x3 reuniu atletas, estudantes e apaixonados por basquete em uma programação que uniu competição, lazer e confraternização entre faculdades da região.

O evento movimentou o cenário esportivo da cidade ao reunir mais de 100 universitários em disputas masculinas e femininas de basquete 3x3, modalidade que cresce cada vez mais no país pela dinâmica rápida, intensa e cheia de emoção.

Equipes de Macaé, Campos dos Goytacazes, Búzios e Cabo Frio participaram da competição, fortalecendo o intercâmbio entre estudantes e ampliando o espaço dedicado ao esporte universitário no interior do estado. Ao todo, dez equipes masculinas e oito femininas entraram em quadra ao longo do dia.

Muito além das partidas, o evento apostou em uma atmosfera descontraída e acolhedora. O público encontrou espaço kids, sorteios de brindes, praça de convivência e o tradicional desafio de arremesso do meio da quadra, que arrancou aplausos e incentivou ainda mais a interação entre atletas e espectadores.

A estrutura da Arena Sol y Mar também chamou atenção dos participantes, principalmente pela revitalização do espaço esportivo, que voltou a receber grandes eventos e atividades voltadas à juventude.

Segundo o administrador da organização, Calebe Solrac, a proposta do Baskaé Universitário 3x3 vai além da competição. O objetivo é criar conexões, fortalecer amizades e incentivar a prática esportiva entre os universitários da região.

“O evento busca unir esporte, entretenimento e integração universitária, oferecendo aos estudantes um ambiente competitivo, mas também colaborativo e de troca de experiências”, destacou.

Para muitos participantes, o torneio representa um novo momento para o esporte universitário em Macaé. O presidente da Atlética Cavaleiros da Estácio de Sá Macaé, Ícaro Veloso, ressaltou a importância da iniciativa para recolocar os eventos acadêmicos esportivos no calendário da cidade.

A competição contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e reforçou o potencial de Macaé para sediar eventos voltados ao esporte, lazer e juventude, aproveitando estruturas esportivas revitalizadas e ampliando o incentivo à prática esportiva entre os jovens.