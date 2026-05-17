Embarcação Scandi Amazonas foi encalhada de forma controlada na Praia Campista após suposta colisão e avaria estrutural - Foto: Douglas Smmithy

Embarcação Scandi Amazonas foi encalhada de forma controlada na Praia Campista após suposta colisão e avaria estruturalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 17/05/2026 11:21

Macaé - A movimentação incomum no mar e a presença de uma embarcação próxima à faixa de areia chamaram a atenção de moradores e trabalhadores offshore em Macaé durante a noite da última sexta-feira. O encalhe da embarcação Scandi Amazonas, na Praia Campista, rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou preocupação sobre possíveis vítimas e a dimensão do acidente.

Segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro-NF, a situação ocorreu após uma suposta colisão que provocou danos significativos na estrutura da embarcação e causou inundação parcial da unidade marítima.

De acordo com o sindicato, a decisão de encalhar a embarcação foi uma medida intencional de segurança adotada para evitar riscos maiores e preservar a estabilidade da unidade. A manobra emergencial foi realizada na faixa costeira da Praia Campista.

Ainda conforme o Sindipetro-NF, os 29 trabalhadores que estavam a bordo foram resgatados em segurança. Parte da tripulação precisou ser desembarcada para atendimento psicológico preventivo após os momentos de tensão vividos durante a ocorrência.

O coordenador do sindicato, Sérgio Borges, explicou que a prioridade inicial foi garantir assistência aos trabalhadores e tranquilizar os familiares diante da repercussão do caso. “O Sindipetro-NF continua acompanhando o acidente da embarcação Scandi Amazonas após a colisão que ainda está sob investigação. Nosso foco inicial foi garantir informações às famílias e acompanhar a situação dos trabalhadores”, afirmou.

Segundo o sindicato, 12 trabalhadores foram encaminhados para hospedagem em hotéis da região após avaliação preventiva e passam bem. Outros profissionais permaneceram na embarcação por integrarem a equipe de resposta à emergência e estabilização da unidade.

A situação também mobilizou atenção no setor offshore da região, já que Macaé concentra uma das maiores operações ligadas à indústria de óleo e gás do país. O episódio reacendeu discussões sobre segurança operacional, protocolos de emergência e suporte às equipes embarcadas.

O diretor do Sindipetro-NF, Alexandre Vieira, destacou a importância da comunicação rápida em situações de crise para evitar desinformação e reduzir a angústia das famílias. As causas da colisão ainda serão apuradas. O Sindipetro-NF informou que acompanhará oficialmente as investigações ao lado do Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, o Sindimar.