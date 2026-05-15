Praia dos Cavaleiros será palco de uma manhã marcada por esporte, união e solidariedade neste sábado - Foto: Douglas Smmithy

Praia dos Cavaleiros será palco de uma manhã marcada por esporte, união e solidariedade neste sábadoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/05/2026 10:50

Macaé - A Praia dos Cavaleiros será palco de uma manhã marcada por esporte, união e solidariedade neste sábado (16), em Macaé. A terceira edição do “Foresea na Praia – Corrida e Caminhada Solidária” promete reunir colaboradores, familiares e voluntários em uma ação que vai além da atividade física e reforça o compromisso social com instituições que fazem diferença na vida de dezenas de famílias da cidade.

A iniciativa, organizada pela Foresea por meio do Programa Foresea Socioambiental, terá como foco principal apoiar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macaé, a APAE, através da arrecadação de produtos de limpeza destinados à manutenção dos atendimentos realizados pela entidade.

A programação contará com uma corrida e caminhada solidária de três quilômetros pela orla da Praia dos Cavaleiros. A largada está prevista para as 8h, no Posto 2, reunindo participantes em um percurso voltado ao incentivo da qualidade de vida, integração social e responsabilidade coletiva.

Mais do que promover saúde e bem-estar, a ação busca fortalecer a cultura da solidariedade e aproximar a comunidade de causas sociais importantes. Os voluntários participantes levarão produtos de limpeza que serão destinados à APAE de Macaé, instituição reconhecida pelo trabalho desenvolvido com pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

A entidade atua oferecendo acompanhamento especializado, atividades pedagógicas, inclusão social e suporte às famílias atendidas, desempenhando um papel essencial na construção de oportunidades, autonomia e dignidade para crianças, jovens e adultos.

A edição deste ano marca também a primeira grande mobilização voluntária do Programa Foresea Socioambiental em 2026, reforçando a proposta da empresa de incentivar ações voltadas ao desenvolvimento humano, cidadania e impacto positivo nas comunidades onde atua.

Além do caráter beneficente, o evento também reforça a ocupação saudável dos espaços públicos e o incentivo à prática esportiva ao ar livre, transformando a orla macaense em um ambiente de convivência, conscientização e participação social.

A expectativa é reunir dezenas de participantes em uma manhã de movimento, empatia e colaboração, mostrando que pequenas atitudes coletivas podem gerar grandes resultados para instituições que dependem do apoio da sociedade para manter suas atividades.