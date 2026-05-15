Praia dos Cavaleiros será palco de uma manhã marcada por esporte, união e solidariedade neste sábadoFoto: Douglas Smmithy
Solidariedade ganha espaço na orla de Macaé com corrida beneficente em apoio à APAE
Evento promovido pela Foresea une esporte, conscientização social e arrecadação de donativos para instituição que atende pessoas com deficiência intelectual
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Procuradoria da República inaugura nova sede em Macaé e reforça estrutura de atendimento regional
Nova unidade do Ministério Público Federal amplia capacidade operacional e oferece melhores condições de atendimento à população do Norte Fluminense
Histórias reais e emoção marcam palestra do Maio Amarelo para jovens em Macaé
Relatos sobre perdas, acidentes e superação transformaram encontro em um forte alerta sobre responsabilidade no trânsito
Fé move milhares de peregrinos em caminhada histórica rumo à serra de Macaé
Com quase 7 mil inscritos, jornada de 34 quilômetros reúne promessas, superação e emoção pelas estradas da região
Ética e respeito ganham espaço no ambiente corporativo em ação promovida pela BRK em Macaé
Palestras reuniram funcionários para discutir integridade, combate ao assédio moral e fortalecimento de uma cultura organizacional mais segura
Entre montanhas e reggae, Sana prepara noite histórica com Edson Gomes e atrações nacionais
Festival celebra 15 anos no coração do distrito de Macaé e promete reunir fãs de várias regiões em uma grande celebração da cultura reggae
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