Nova sede está localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória - Foto: Douglas Smmithy

Nova sede está localizada na Avenida Nossa Senhora da GlóriaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/05/2026 10:29

Macaé - A Procuradoria da República no Município de Macaé inaugurou sua nova sede, consolidando mais um avanço na estrutura de atendimento e atuação institucional do Ministério Público Federal na região. O novo espaço foi planejado para proporcionar mais eficiência administrativa, funcionalidade e melhores condições de trabalho para procuradores, servidores e colaboradores, além de ampliar a qualidade dos serviços prestados à população.

Instalada em um edifício empresarial na Praia Campista, a nova unidade já está em pleno funcionamento e passa a concentrar as atividades da Procuradoria da República responsável pelo atendimento dos municípios de Macaé, Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e Rio das Ostras.

A estrutura foi organizada dentro de um modelo moderno de gestão pública, priorizando otimização dos espaços, integração das equipes e eficiência operacional. O ambiente conta com cinco salas estruturadas para atender às demandas institucionais, comportando procuradores, servidores e profissionais terceirizados em um espaço planejado para garantir organização, produtividade e melhor fluxo de trabalho.

A nova sede acompanha as transformações adotadas pela Administração Pública nos últimos anos, com utilização de sistemas de teletrabalho e rodízio de equipes, permitindo maior dinamismo nas atividades desenvolvidas pelo órgão sem comprometer a qualidade dos atendimentos e procedimentos realizados.

Além da melhoria interna na estrutura operacional, a mudança representa também um avanço importante para o cidadão, que passa a contar com um ambiente mais acessível, organizado e adequado para o encaminhamento de demandas relacionadas à atuação do Ministério Público Federal.

A Procuradoria da República em Macaé exerce papel estratégico na defesa dos direitos da sociedade, atuando em áreas ligadas à fiscalização da aplicação de recursos públicos, defesa do patrimônio coletivo, acompanhamento de políticas públicas e garantia de direitos fundamentais.

Com a nova estrutura, a instituição fortalece sua presença regional e reafirma o compromisso com a eficiência, a transparência e a prestação de serviços de qualidade à população do Norte Fluminense. A nova sede está localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, nº 1181, salas 403, 404, 405, 406 e 417, no bairro Praia Campista, em Macaé.