Palestra reuniu jovens aprendizes em Macaé e transformou experiências reais em reflexão sobre segurança no trânsito - Foto: Divulgação

Palestra reuniu jovens aprendizes em Macaé e transformou experiências reais em reflexão sobre segurança no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 13:45

Macaé - A rotina acelerada das ruas, o celular nas mãos e a falsa sensação de controle no trânsito foram temas que ganharam um significado ainda mais profundo nesta quarta-feira (13), em Macaé. Durante uma palestra promovida dentro da programação do Maio Amarelo, jovens aprendizes participaram de um encontro marcado por emoção, reflexão e relatos reais sobre as consequências da imprudência nas vias.

Realizada no cinema do Shopping Plaza Macaé, a ação reuniu participantes da ONG Viva Lagos, antiga Viva Rio, para acompanhar a palestra “Segurança no trânsito com foco em motocicletas e comportamento no trânsito: transformando uma tragédia em uma cruzada pela segurança viária”. O convidado foi Leandro Aracati, representante regional do Observatório Nacional de Segurança Viária, que utilizou experiências pessoais para conscientizar os jovens sobre a importância de escolhas responsáveis no trânsito.

Logo nos primeiros minutos do encontro, o silêncio tomou conta do espaço. Ao compartilhar lembranças de acidentes, perdas familiares e do grave episódio que sofreu em 2012, Leandro mostrou como uma decisão impulsiva ou alguns segundos de distração podem deixar marcas permanentes. O relato emocionou o público e aproximou os jovens de uma realidade muitas vezes vista apenas pelos números das estatísticas.

Um dos principais alertas da palestra foi sobre o uso do celular no trânsito. Segundo Leandro, o hábito, cada vez mais comum entre motoristas, motociclistas e até pedestres, representa um dos maiores riscos atualmente.

“Hoje as pessoas caminham olhando para a tela do telefone, atravessam ruas distraídas e dirigem sem atenção total ao trânsito. Um segundo pode ser suficiente para provocar uma tragédia”, destacou.

Ao longo da programação, vídeos educativos e depoimentos reforçaram a necessidade de atitudes mais conscientes e humanas nas ruas. Temas como direção defensiva, empatia, respeito às leis e paciência no trânsito também fizeram parte da conversa com os participantes.

O coordenador de Educação para o Trânsito de Macaé, Ralph Salvador, ressaltou que ações educativas voltadas aos jovens têm papel fundamental na construção de um trânsito mais seguro. Ele lembrou ainda que o uso do celular ao volante é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Além das reflexões, os dados apresentados durante a palestra chamaram atenção para a gravidade do cenário nacional. Segundo informações compartilhadas no encontro, mais da metade dos leitos hospitalares do país é ocupada por vítimas de acidentes de trânsito. Entre os casos registrados, 78,76% envolvem homens com idade entre 20 e 39 anos. Outro dado preocupante aponta que cerca de 70% das pessoas envolvidas em acidentes com motocicletas não possuíam habilitação, enquanto quase 20% haviam consumido bebida alcoólica antes da ocorrência.

Somente em 2024, o Brasil registrou mais de 37 mil mortes no trânsito, sendo aproximadamente 15 mil relacionadas a acidentes com motocicletas.

Para os jovens presentes, a experiência foi além de uma palestra tradicional. O estudante Cauê Silva, de 19 anos, afirmou que o encontro serviu como um importante alerta para situações comuns do cotidiano.

“Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Ouvir relatos reais faz perceber como atenção e responsabilidade podem salvar vidas”, comentou.

Maria Eduarda, de 21 anos, também destacou o impacto emocional da programação.

“Foi muito forte ouvir tudo o que ele viveu e perceber como transformou a dor em conscientização. Isso faz a gente refletir sobre nossas atitudes”, disse.

A ação integra o calendário do Maio Amarelo, movimento internacional voltado à conscientização e à redução de acidentes de trânsito, reforçando a importância da responsabilidade coletiva para preservar vidas.